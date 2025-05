OpenAI koopt chat.com voor meer dan 15 miljoen dollar

OpenAI heeft het domein chat.com overgenomen van Dharmesh Shah, oprichter en cto van HubSpot. Shah kocht het domein begin 2023, maar verkocht het enkele maanden later alweer aan een onbekende partij. Nu pas maakt OpenAI bekend dat het de nieuwe eigenaar is.

De aankoop werd bekendgemaakt door Sam Altman, ceo van OpenAI. Op X deelt hij een kort bericht met daarin alleen de tekst 'chat.com', wat gesignaleerd werd door The Verge. De URL leidt gebruikers direct naar ChatGPT. Meer details deelt hij echter niet over de aankoop.

Shah doet dat wel, in een eigen bericht op X. Hij vertelt dat hij de domeinnaam in 2023 kocht voor 15,5 miljoen dollar en dat hij de URL nu voor meer geld heeft verkocht. Destijds wilde hij de domeinnaam hebben omdat hij denkt dat chatgebaseerde gebruikerservaringen het volgende grote ding in software zouden worden, zo zei hij in een LinkedIn-bericht. De opkomst van generatieve AI speelt daar wat hem betreft een grote rol in.

Hoeveel OpenAI voor chat.com precies heeft betaald, is niet bekendgemaakt. Wel suggereert Shah dat het bedrag niet alleen cash geld bedraagt, maar in ieder geval deels uit aandelen in OpenAI bestaat. Ook zegt Shah dat hij doorgaans geen domeinnamen verkoopt, maar OpenAI als het perfecte thuis voor chat.com zag en Altman al jaren kent, wat reden was om chat.com wel van de hand te doen.