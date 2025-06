GitHub presenteert gratis versie van Copilot in VS Code

GitHub heeft een gratis versie van programmeertool Copilot beschikbaar gemaakt, die automatisch geïntegreerd zit in VS Code. Deze gratis variant geeft gebruikers maandelijks tweeduizend codeaanvullingen en vijftig chatberichten.

De zogenaamde Copilot Free laat gebruikers kiezen of ze Claude 3.5 Sonnet van Anthropic gebruiken of GPT-4o van OpenAI, zegt GitHub op zijn website. Gebruikers kunnen Copilot vragen stellen over programmeren, maar de tool kan ook uitleg geven over bestaande code of bugs opsporen. Verder laat de gratis variant gebruikers aanpassingen doen in meerdere bestanden, is het mogelijk om de agents van derde partijen te gebruiken en om eigen extensies te maken.

Gebruikers kunnen in Visual Studio Code met Copilot Free aan de slag door in te loggen met hun GitHub-account. Daarnaast is de nieuwe gratis variant te gebruiken via Copilot Chat, dat nu ook bereikbaar is via het GitHub-dashboard. Copilot Free bestaat naast de al bestaande varianten van Copilot. GitHub benadrukt verder dat studenten, onderwijzers en opensourcebeheerders gratis toegang blijven houden tot Copilot Pro. Zij hoeven dus niet over te stappen naar het gelimiteerde Copilot Free.