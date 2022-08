GitLab gaat toch geen inactieve projecten verwijderen

GitLab heeft zijn beslissing om vanaf eind september inactieve projecten te verwijderen teruggedraaid. De ongebruikte repository's gaan naar goedkopere object storage, waardoor ze nog toegankelijk zullen zijn, maar dat simpelweg wat langer zal duren.

GitLab wilde met de plannen een miljoen dollar per jaar aan hostingkosten besparen en meldt zelf de koerswijziging. Wat de definitie van 'inactief' is in deze context, weet GitLab zelf ook nog niet. "Waarschijnlijk zouden alle schrijfoperaties een project actief houden. Een issue opzetten, een merge request, veranderingen naar een branch pushen, et cetera", licht de Nederlandse GitLab-medeoprichter en ceo Sid Sijbrandij toe.

De gewijzigde plannen zijn volgens The Register nog niet heel concreet, omdat het plan voor verwijdering er al langer zou liggen. Eind juli was de code om projecten automatisch te verwijderen klaar, 'na maanden van debat en ontwikkeling'. De koerswijziging komt volgens bronnen van The Register door de 'woede die geuit werd op Twitter en Reddit'. Ook in de reacties onder het Tweakers-nieuwsartikel over dit onderwerp waren mensen overwegend negatief over de strategie.

GitLab is een DevOps-platform dat wordt gezien als een belangrijke concurrent voor repositoryplatform GitHub. GitHub werd tot ongenoegen van veel gebruikers in 2018 overgenomen door Microsoft. GitLab is de enige grote zelfstandige speler in de repositorymarkt, omdat Bitbucket is overgenomen door Atlassian.