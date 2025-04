GitLab introduceert nieuwe, op Visual Studio Code gebaseerde web-ide

Devopsplatform GitLab heeft de nieuwe versie van zijn web-based ide vrijgegeven als bèta. De nieuwe omgeving heeft functies gekregen als een aan te passen interface, contextuele acties, find & replace en meer.

GitLab had al een web-based integrated development environment, gebaseerd op de Monaco-editor, maar het wilde toch liever overstappen op het populaire VS Code. De kern daarvan is ook open source. Dat kondigde GitLab in mei van dit jaar aan en nu is het zover; de bèta is beschikbaar voor iedereen en staat standaard ingeschakeld op GitLab.com. Het doel van GitLab was om de ide beter geschikt te maken voor meer dan alleen kleine aanpassingen.

Volgens de blogpost van GitLab biedt de nieuwe ontwikkelomgeving een 'flexibele en aan te passen interface met in te klappen panelen en custom thema's'. Daarnaast is er een contextmenu met extra acties en is er ondersteuning voor drag & drop in het bestandenpaneel. Ook is find & replace mogelijk, onder meer in alle open bestanden tegelijk. Verder moet deze ide 80 procent minder geheugen benutten dan de vorige versie en worden touchscreens beter ondersteund, hoewel dat beter zal werken op tablets en grote telefoons dan op kleine telefoons. Naast de nieuwe ide is er een terminal die verbinding kan maken met een remote development environment. GitLab zegt van plan te zijn om meer functies in de categorie remote development te gaan introduceren.

Wie de oude, op Monaco gebaseerde versie van de ide nog wil gebruiken, kan daar alsnog handmatig naar teruggaan. Dit kan totdat de nieuwe ide uit de bètafase is, wat naar verwachting in mei volgend jaar het geval zal zijn.

Update, 19.15 uur: De titel is verduidelijkt.