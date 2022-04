GitLab heeft succesvolle beursgang gemaakt

DevOps-platform GitLab is donderdag naar de beurs gegaan in de VS. Aan het einde van de dag waren aandelen 35 procent meer waard dan aan het begin. GitLab haalde richting de 650 miljoen dollar binnen met de beursgang.

Het bedrijf verkoopt zijn aandelen op de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq. GitLab werd in 2011 opgericht als opensourceproject door de Nederlander Sytse Sijbrandij en Oekraïners Dmytro Zaporozhets en Valery Sizov. Inmiddels werken bij GitLab, dat geen hoofdkantoor heeft, maar volledig remote werkt, 1350 medewerkers in 65 landen.

GitLab wordt gezien als een belangrijke concurrent voor repository-platform GitHub. GitHub werd tot het ongenoegen van veel gebruikers in 2018 overgenomen door Microsoft. Met de beursgang van GitLab lijkt dat bedrijf niet de overnamekant op te gaan, iets waar wel voor gevreesd werd toen Google-moederbedrijf Alphabet in 2018 1,1 miljard dollar in het bedrijf investeerde. GitLab is de enige grote zelfstandige speler in de repositorymarkt, omdat Bitbucket overgenomen werd door Atlassian.

Afgelopen kwartaal haalde GitLab een recordomzet binnen van 58,1 miljoen dollar. Vrijwel dat volledige bedrag investeert het bedrijf opnieuw, onder meer in marketingkosten. GitLab heeft een gratis dienst, maar belangrijk voor het bedrijf is gebruikers te overtuigen over te stappen op de betaalde dienst, met aanvullende features.

GitLab heeft sinds 2015 ambities om naar de beurs te gaan, vanaf het moment dat GitLab externe investeringen aannam. In hun handbook schrijft het bedrijf dat het gelooft dat het een integraal onderdeel is van de missie van het bedrijf is. Als beursgenoteerd bedrijf geniet het onder andere meer autonomie en transparantie, en is het makkelijker om toegang te hebben tot kapitaal.

In een livestream in 2019 zegt ceo Sytse Sijbrandij dat het bedrijf altijd onafhankelijk wil zijn om de kernwaarden van het bedrijf te kunnen blijven garanderen en om een 'goede stalmeester te zijn van het opensourceproject'. Doordat GitLab voor de beursgang voor een groot deel in handen was van durfkapitalisten, had het dat alleen niet zelf volledig in de hand. "Als je extern geld aanneemt, is het moeilijker om onafhankelijk te blijven", zegt Sijbrandij, "omdat je naar een liquiditeitsmoment toewerkt. Dan kun je óf het bedrijf verkopen, óf naar de beurs gaan."

Sijbrandij heeft zelf overigens ook baat bij de beursgang. Hij werd met de beursgang in een klap 2,72 miljard dollar rijker volgens Quote, door een aantal aandelen te verkopen en investeringen te doen via een eigen fonds. Hij is daarmee een van de grootste stijgers in de Quote 500.