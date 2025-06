Twilio ontslaat voor tweede keer in half jaar meer dan 10 procent van personeel

Cloudcommunicatiebedrijf Twilio voert voor de tweede keer in een jaar tijd een massaontslagronde door. Deze keer schrapt het bedrijf 17 procent van de banen, 6 procentpunt meer dan in september het geval was.

Ceo Jeff Lawson zegt dat het bedrijf nu een sterke marktpositie en 'veel' geld in kas heeft, maar dat dit niet genoeg is voor de volgende fase van het bedrijf. "We moeten minder uitgeven, het bedrijf stroomlijnen en efficiënter worden." Daarom gaat het bedrijf met twee nieuwe bedrijfstakken werken: Communications en Data & Applications.

Het bedrijf zegt vooral bij de Communications-tak te veel mensen te hebben. Hoeveel mensen er weg moeten, is niet direct duidelijk. Volgens CNBC had het bedrijf in september 8992 werknemers, dus moeten er nu ongeveer 1500 werknemers weg.

Twilio voerde in september ook een grote ontslagronde door, waarbij 11 procent van het personeel weg moest. Het bedrijf zou in de jaren daarvoor te snel zijn gegroeid. Lawson zegt dat de nieuwe ontslagronde gebaseerd is op de nieuwe structuur van het bedrijf. "Zowel de reorganisatie en ontslagronde vergroten onze mogelijkheid om groter te worden en meer winst te genereren. Beide punten zijn noodzakelijk in deze nieuwe situatie."

Verder gaat het bedrijf bepaalde werknemersvoordelen schrappen en afbouwen. Daarnaast wil Twilio enkele kantoren sluiten, omdat werknemers nu vaker thuiswerken. De reisbudgetten worden wel verhoogd, zodat werknemers elkaar vaker kunnen zien. Twilio bestaat sinds 2008 en is onder meer bekend van tweetrapsverificatiedienst Authy.