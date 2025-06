Dell ontslaat 5 procent van personeel vanwege tegenvallende pc-markt

Hardwaremaker Dell gaat 5 procent van zijn personeel ontslaan. Dat komt neer op ongeveer 6650 mensen die hun baan gaan verliezen. De reden is dat de markt voor pc's aan het krimpen is en dat Dell niet verwacht dat het snel gaat herstellen.

Na de ontslagen heeft Dell nog ongeveer 126.000 mensen in dienst, schrijft Bloomberg. Dell heeft het bericht bevestigd, nadat Bloomberg een interne memo van het bedrijf onder ogen kreeg. Dell had al kosten proberen terug te dringen door geen of minder mensen aan te nemen en door uitgaven aan reizen te beperken. Nu is dat niet langer genoeg, zegt het bedrijf.

De bedoeling van de ontslagen is om kosten te besparen. Het is onbekend wat de gevolgen zullen zijn voor huidige of toekomstige producten van de fabrikant. Daarover zegt het bedrijf niets. Ook geeft Dell weinig context. Dat gebeurt vermoedelijk met de komende kwartaalcijfers begin maart. Na de ontslagronde werken er 33 procent minder mensen bij het bedrijf dan drie jaar geleden.

Dell is de recentste in een lange rij van techbedrijven die massaal mensen ontslaan. Vrijwel alle grote techbedrijven hebben afgelopen maanden grote ontslagrondes gedaan. De meeste gaven als reden dat de markt sinds het einde van de acute fase van de coronapandemie zich anders heeft ontwikkeld dan ze hadden gedacht. Dell leverde volgens analistenbureau IDC vorig jaar 37 procent minder pc's dan in het jaar ervoor.