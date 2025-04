Twilio ontslaat 11 procent van medewerkers

Cloudcommunicatiebedrijf Twilio ontslaat 11 procent van zijn medewerkers. Dat heeft het bedrijf zelf bekendgemaakt. Het gaat vermoedelijk om tussen 800 en 900 medewerkers. Het bedrijf heeft geen kantoren in de Benelux.

De ontslagen vallen wereldwijd, zo heeft directeur Jeff Lawson bekendgemaakt. Er zijn onder meer Europese kantoren in Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Zweden. Het is onbekend hoe de verhouding van de ontslagen is.

De ontslagronde is volgens de directeur nodig, omdat Twilio afgelopen jaren te snel is gegroeid. Daardoor zijn er nu te veel medewerkers en is het nodig om met het bedrijf minder verschillende dingen te doen. Het bedrijf stelde de getroffen medewerkers binnen een uur na de mededeling via e-mail op de hoogte. Volgens Lawson hadden te veel mensen te lang moeten wachten als managers alle gesprekken persoonlijk hadden moeten doen.

Twilio bestaat sinds 2008 en specialiseert zich in cloudcommunicatiediensten. Een van de bekendste diensten voor consumenten is Authy, dat het bedrijf jaren geleden overnam en dat geldt als concurrent voor Google Authenticator en Microsoft Authenticator voor tweetrapsauthenticatie.