Authy stopt al op 19 maart met ondersteunen desktopapps, niet in augustus

Authy stopt op 19 maart al met de ondersteuning van de desktopapplicatie voor Windows, macOS en Linux. Oorspronkelijk zou de end-of-lifestatus van het tweestapsauthenticatieplatform pas in augustus bereikt worden. Het is niet duidelijk waarom de datum is aangepast.

Het bedrijf raadt gebruikers aan om de smartphoneapp te gebruiken, die naar eigen zeggen 'dezelfde of betere functies heeft' voor het opslaan van authenticatortokens. Als alternatief raadt Authy verschillende derden aan, waaronder 1Password, Authenticator.cc en Step Two. Er is daarentegen geen exportfunctie beschikbaar, dus gebruikers moeten tweestapsverificatie handmatig op websites en diensten uitschakelen, alvorens zij de beveiligingslaag via een andere aanbieder weer in kunnen schakelen.

De end-of-lifestatus van de desktopapps werd oorspronkelijk begin januari 2024 aangekondigd; toen zouden de apps nog tot een niet nader beschreven moment in augustus ondersteund worden. Authy geeft geen uitleg over waarom dit proces versneld is. Voor Macs met een M1- of M2-processor blijft er de mogelijkheid om de iOS-versie te gebruiken.

De aanbieder van de Authy-dienst, Twilio, zei eerder dat support voor de desktopapp gestopt werd om de focus te kunnen richten op andere bestaande producten. De laatste jaren moest het bedrijf meermaals werknemers ontslaan en kondigde begin dit jaar veranderingen aan de bestuurslaag aan.