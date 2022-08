Microsoft komt in beperkt aantal landen met Outlook Lite-app voor Android

Microsoft heeft in een beperkt aantal landen een nieuwe Outlook Lite-app uitgebracht voor Android. De app is een stuk minder zwaar om te draaien en moet daarmee beter geschikt zijn voor minder krachtige smartphones.

In een blog deelt Microsoft de release van de Outlook Lite-app voor Android in onder andere Brazilië, Turkije en India. De Benelux staat niet bij het rijtje landen waar de app gedownload kan worden via de Play Store, maar Microsoft schrijft dat het de bedoeling is dat de Lite-variant ook naar andere landen komt in de toekomst.

De Outlook Lite vraagt volgens Microsoft een stuk minder van een telefoon. Zo moet de app ook kunnen draaien op smartphones met 1GB werkgeheugen en neemt de app maar 5MB opslagruimte in beslag. De Outlook Lite-app moet bovendien ook werken met langzamere internetverbindingen, bijvoorbeeld 2G en 3G.

Outlook Lite ondersteunt accounts van Outlook.com, Hotmail, Live, MSN, Microsoft 365 en Microsoft Exchange Online. Daarmee werkt de app niet voor alle accounts die je met de gewone Outlook-app kunt gebruiken. Wanneer Outlook wordt gebruikt met bijvoorbeeld Gmail, kan er geen gebruik worden gemaakt van de Lite-versie.