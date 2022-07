Goedkoper Netflix-abonnement met reclame krijgt minder films en series

Het aankomende goedkopere Netflix-abonnement waarbij reclames getoond worden krijgt een kleiner aanbod aan films en series dan andere abonnementen. Wel blijft 'het overgrote merendeel' van de content ook via het goedkopere abonnement toegankelijk.

Netflix is momenteel met uitgevers aan het onderhandelen over de content die via het reclameabonnement aangeboden kan worden, zo zegt de streamingdienst in een video. Verreweg de meeste films en series zouden per direct via het veelbesproken advertentieabonnement beschikbaar zijn, maar in sommige gevallen moet er opnieuw onderhandeld worden over de licentiedeal met uitgevers. Netflix werkt in samenwerking met Microsoft aan het nieuwe abonnement.

"Op dit moment zou het overgrote merendeel van de content die men op Netflix kan zien ook bekeken kunnen worden via het reclameabonnement. Er zijn ook gevallen waar dat niet voor geldt en daarover zijn we in gesprek met de betreffende studio's. (...) We gaan wat extra content overhevelen naar dat abonnement, maar zeker niet alles", aldus Netflix' mede-ceo Ted Sarandos in de videopresentatie.

Cfo Spencer Neumann voegt daaraan toe dat het geen essentiële toevoegingen gaan zijn aan het betreffende abonnement. "Hopelijk kunnen we het aanbod nog een beetje aanvullen [met extra uitgeversrechten], maar we zullen dat gedisciplineerd aanpakken."

Dat laatste betekent vermoedelijk dat de dienst selectief gaat zijn met het overhevelen van extra content naar het reclameabonnement. Het is een gegeven dat alle originele content van Netflix gewoon beschikbaar is, ongeacht welk abonnement iemand afneemt. Licentiedeals kosten de streamingdienst daarentegen extra, een luxe die het bedrijf zich vanwege uiteenlopende tegenvallers wat minder goed kan veroorloven.