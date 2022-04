Netflix geeft meer details over abonnement met advertenties

Streamingdienst Netflix heeft meer details gegeven over hoe het een goedkoper abonnement met advertenties wil gaan aanbieden. Er komt niet eerst een kleine test in een paar landen, omdat Netflix al zeker is dat het deze optie in zoveel mogelijk landen wil gaan aanbieden.

Netflix zegt in de bespreking van de kwartaalcijfers niet hoeveel goedkoper het abonnement met advertenties zal zijn, maar zegt specifiek dat het streeft naar een grotere spreiding in prijzen van abonnementen om het publiek te vergroten. Het aantal abonnees nam afgelopen kwartaal voor het eerst af. "Het is geen fix voor de korte termijn, want als we eenmaal dit abonnement met advertenties gaan aanbieden, gaan sommige mensen het nemen", zegt directeur Reed Hastings. "We hebben een groot klantenbestand en veel mensen zijn vermoedelijk blij waar ze zitten met hun abonnement. Zie het dus dat het volume op dit abonnement komende jaren langzaam toeneemt."

Het verkopen van de abonnementen gaat Netflix niet zelf doen. "Wij kunnen gewoon recht toe recht aan een uitgever zijn en andere mensen doen dan al het matchen van de advertenties en het integreren van alle data over mensen. Dan kunnen wij daar buiten blijven en ons richten op het creëren van de beste gebruikservaring." Om advertenties te verkopen hoeft Netflix nu minder data te leveren aan externe bedrijven dan eerst, schat Hastings in. "De markt voor online advertenties heeft zich ontwikkeld de afgelopen jaren."

Het abonnement met advertenties zal niet op andere punten afwijken van andere Netflix-abonnementen, zegt Hastings. "Het wordt een extra laag in het abonnement, net zoals Hulu dat doet." Hulu heeft momenteel een abonnement met advertenties voor 7 dollar en een advertentievrije variant voor 13 dollar per maand. "Als je liever een lagere prijs betaalt en je kunt goed tegen advertenties, dan gaan we je ook bedienen", aldus Hastings.

Meer streamingdiensten hebben opties met reclame. Hulu doet het dus al en Disney+ zal later dit jaar volgen. In Nederland heeft Videoland al abonnementsopties met advertenties. Netflix heeft momenteel drie abonnementen, variërend in prijs van 8 euro per maand tot 16 euro per maand.