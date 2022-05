'Netflix komt eind 2022 met abo met reclame en zal delen accounts tegengaan'

Netflix zou al eind dit jaar een goedkoper abonnement met advertenties willen introduceren en tegelijkertijd willen starten met het optreden tegen het delen van wachtwoorden. Dat staat in interne communicatie van de streamingdienst die is ingezien door The New York Times.

Vorige maand gaf Netflix aan op termijn een goedkoper abonnement met advertenties te willen introduceren. Ceo Reed Hastings zei toen tegen investeerders dat Netflix de mogelijkheden voor zo'n abonnement zou onderzoeken en dat in de komende een à twee jaar te willen uitzoeken.

Uit interne communicatie van Netflix, die in handen is van The New York Times, zou blijken dat zo'n abonnement er al op korte termijn komt. Daarin staat dat het plan is om het nieuwe abonnement in de laatste drie maanden van 2022 te introduceren. Ook staat in het bericht dat Netflix in diezelfde periode begint met het optreden tegen mensen die een account delen door hun wachtwoord te delen. Hoe Netflix dat wil doen, is nog niet bekend.

In het bericht zou ook staan dat de tijdlijn ambitieus is en dat er daardoor wat compromissen zullen zijn. Ook wordt erkend dat de voorgenomen plannen anders zijn dan de eerder geschetste tijdlijn. Netflix heeft niet gereageerd op vragen van de krant. Twee anonieme bronnen hebben de informatie bevestigd.

Netflix heeft jarenlang gezegd niets te zien in abonnementen met advertenties. Toen de streamingdienst in het afgelopen kwartaal 200.000 abonnees verloor, veranderde het bedrijf van mening. Netflix verwacht in het huidige kwartaal nog eens 2 miljoen abonnees te verliezen. Het is voor het eerst dat het aantal abonnees van Netflix niet stijgt. Een goedkoper abonnement en actief optreden tegen het delen van wachtwoorden, zou dat tij moeten keren.