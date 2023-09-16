‘TSMC vraagt leveranciers high-end chipapparatuur om leveringen te vertragen’

Chipfabrikant TSMC zou aan enkele van zijn leveranciers hebben gevraagd om even geen high-end chipapparatuur meer te leveren. Volgens Reuters zou TSMC zich zorgen maken over de trager herstellende economie en afnemende vraag naar techproducten.

Persagentschap Reuters schrijft dat TSMC het nieuws afdoet als een 'gerucht van de financiële markten', maar het Taiwanese bedrijf verwees wel naar een verklaring van TSMC-topman Mark Lui van enkele maanden geleden. Die stelde naar verluidt dat een zwakkere algemene economische toestand, een trager economisch herstel van de Chinese economie en een terughoudende vraag van klanten naar producten, gevolgen kan hebben.

Het is nog niet duidelijk welke bedrijven getroffen worden door de maatregel van TSMC, maar volgens Reuters is het Nederlandse ASML er wel een van. Het persagentschap haalde een interview met ASML-ceo Peter Wennink aan waarin de man aangaf dat sommige bestellingen voor high-end chipapparatuur vertraging opliepen. Wennink gaf toen niet aan om welke bestellingen het ging, maar verklaarde wel dat de vertragingen 'van korte duur' zouden zijn.

Reuters sprak ook met marktanalist Michael Roeg van Degroof Petercam. Die opperde dat er veel vraag is naar AI-chips, maar dat de vraag naar deze chips niet voldoende is om de terugvallende vraag van andere halfgeleiders uit bijvoorbeeld de smartphone- en laptopmarkt te compenseren.

TSMC Technology Symposium 2022

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 16-09-2023 10:52 59

16-09-2023 • 10:52

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Reacties (59)

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Inflatable 16 september 2023 11:21
Ik krijg een beetje de indruk dat we nu in een soort van herstelperiode zitten na de bizarre Covid19 tijd waarin opeens grote chiptekorten optraden etc.. Als gevolg daarvan zitten we nu opeens met een overschot..

Helaas is daar in de meeste consumentenprijzen weinig tot niks van te merken, in tegendeel zelfs..
Paul Evenhuis @Inflatable16 september 2023 11:26
Werkgeheugen en opslag is anders nog nooit zo goedkoop geweest.
Ja, de prijs van grafische kaarten blijft nog aardig liggen. Wellicht dat wij daar de prijs betalen dat er in die categorie zo weinig producenten zijn. Wellicht raken de grafische kaarten een beetje uit ontwikkeld, en raakt de tijd voorbij dat een vorige generatie kaarten binnen 2 jaar voor de helft gekocht kan worden.
ABD @Paul Evenhuis16 september 2023 12:46
Je vergeet dat producenten minder grafische kaarten(en cpu's) verkopen per klant omdat deze kaarten veel en veel langer meegaan dan voorheen. Ik speel nog heel comfortabel op mijn machine met videokaart en cpu van 6-7 generaties geleden, die ik 6 1/2 jaar geleden kocht, notabene op 1440p+. Ik heb nog nooit meegemaakt dat er geen noodzaak voor mij was om een kaart zo lang niet te hoeven vervangen. Ooit moest ik om de 18 maanden mijn hele systeem vervangen.

Dat verlies moet men ergens mee compenseren, bv met grotere vraag omdat het inkomensniveau wereldwijd toegenomen is, maar bij een economische krimp van grote afzetmarken zoals de Chinese markt, zal deze sektor het extra hard voelen. Een nieuw hi-tech produkt zal geen prioriteit zijn wanneer de consument minder uit te geven heeft. Deze zal wat lange moeten doen met het oude produkt, al is iets nieuws kopen met meer features altijd leuk; zo zou ik best een kaart met raytracing willen hebben, maar ik wil ook nog een prosumer espresso machine, een vaatwasser en tzt mijn 1080p plasma de deur uit doen. Overigens zitten daar ook allemaal chips in. Zelfs in mijn moderne wasmachine en moderne koelkast

[Reactie gewijzigd door ABD op 22 juli 2024 22:03]

m_snel @ABD16 september 2023 14:23
Tegenwoordig is er meer vraag naar GPU’s voor AI. En daar valt natuurlijk veel meer mee te verdienen dan een high end game kaart. Je kan Nvidia natuurlijk voor 1000,- euro een grafisch kaartje aanschaffen, maar ze hebben ze ook van 10k of meer.
ABD @m_snel16 september 2023 15:17
Het is gewoon een voorbeeld dat hardware langer meegaat dan voorheen. Het grootste probleem is de hoeveelheid energie die oude hardware nodig heeft, maar dat is een ander onderwerp.

Natuurlijk koopt de industrie meer hardware dan consumenten, al zijn al die industriele toepassingen indirect voor de consument. Bv datacenters die neergezet worden, omdat men nu eenmaal al die nieuwe kattenfilmpjes wil - nee, moet ;) - zien. En datacenters die nodig zijn voor de sneltrein, die samen AI, ML en deeplearning vormen, en niet meer te stoppen is.

Blijft staan dat de directeur van TSMC best weet hoe de markt werkt, en als hij op de rem trapt, doet hij dat niet voor niets. Dat betekent dat het er dik in zit dat er een wereldwijde recessie aan zit te komen.
OruBLMsFrl @ABD16 september 2023 16:26
Eens dat oudere hardware vaak lagere efficiency heeft. Tegelijk is nieuwe hardware vaak op hogere settings aan het werk en verbruikt het dan in absolute zin erg veel. Recente Intel processors allemaal 150+ Watt boven het middensegment. Amd ook 200+ Watt vanaf de 7700XT. Nvidia vanaf de 4070Ti idem. Intel topmodel en Nvidia topmodel samen 700W verbruik... enkel AMD 7800X3D nog beetje zuinig in topsegment
MSalters @OruBLMsFrl18 september 2023 10:02
Dat zijn natuurlijk de BIOS settings, daar kan TSMC niets aan doen. Met een undervolt/underclock kun je dat verbruik fors omlaag brengen, en dat laat zien dat TSMC's chips best zuinig kunnen zijn.
OruBLMsFrl @MSalters18 september 2023 12:12
We kunnen zeker allemaal wat rustiger aan doen en zo bakken en bakken energie besparen. Lijkt me ook meer iets om te reguleren vanuit een energy directive. Dan volgen de klanten van TSMC vanzelf. Standaard kantoor/thuis/media PC niet meer boven 70W piekverbruik en verplicht minimaal 80+ platinum 230V efficiency level. Latptop niet meer boven de 100W inclusief scherm. Tot slot gaming PC/laptop, consoles en grafische werkstations niet meer boven 200W piekverbruik. Sluitende definitie van piekverbruik als onderdeel van de specificatie, want daar kun je ook nog maanden over doorpraten, maar zoals 80+ gestandaardiseerd getest wordt kom je vast wel ergens op uit rond dat thema. En dan binnen die limieten het de markt gewoon zo goed mogelijk laten optimaliseren.
Voor wetenschappelijk werk en zo meer gerust formele vrijstellingen mogelijk maken, maar dan heb je 99% van de markt alvast een stuk zuiniger aan het draaien. Kost een PC, console, laptop vast een paar tientjes meer vanwege die verplichtingen. Mag ie tegelijk wat langer mee, ook met de right to repair mag dat netto rond hetzelfde uitkomen over de totale levensduur. Spaart namelijk voor een hoop mensen toch ook echt wel wat over 5 jaar op de energierekening, waar ze zelf dus ook weer wat terugverdienen.
bzzzt @ABD17 september 2023 16:45
Het is gewoon een voorbeeld dat hardware langer meegaat dan voorheen.
Hardware ging altijd al lang mee. Mijn eerste homecomputer van 40 jaar geleden doet het nog.
Wat je bedoelt is dat je huidige hardware niet zo snel 'outclassed' wordt door nieuwe hardware en daardoor de behoefte voor het nieuwste van het nieuwste een minder is.
theobril @ABD17 september 2023 12:36
" Ik heb nog nooit meegemaakt dat er geen noodzaak voor mij was om een kaart zo lang niet te hoeven vervangen." speltip 1: gebruik nooit 3 ontkenningen in 1 zin.
De kans is dan nogal groot dat betreffende zin ontspoort. Je zin is hier een alleraardigst voorbeeld van.
jellybrah @Paul Evenhuis16 september 2023 14:45
Producenten zorgen zelf wel voor "tekorten" oftwel collectiebeheer. Teveel aanbod leidt tot lage prijzen, wat ze natuurlijk niet willen. Proud to be sold out is dan ook een supply chain term.
Fermion @Paul Evenhuis16 september 2023 16:55
Dat een GPU prijzig blijft heeft volgens mij met AI te maken, dat met GPU juist heel goed overweg kan.
lordawesome @Fermion16 september 2023 21:27
Ik denk niet dat mensen nu gpu's kopen voor AI applicaties. Die worden meestal op afstand gedraaid.

Nvidia heeft tijdens Corona geleerd dat de gamerportemonnee veel groter is dan gedacht en heeft daarom zijn 4080 vorig jaar voor 1200usd in plaats van 700usd geïntroduceerd. Die verkoopt ongeveer 2x slechter dan gedacht, maar ze willen maar niet dalen met hun prijzen. Het is een spelletje wie de langste adem heeft. Wat de consument vrij goed kan volhouden met DLSS/FSR en frame-generatie. Helemaal nu AMD met frame-generatie voor oudere kaarten komt.

[Reactie gewijzigd door lordawesome op 22 juli 2024 22:03]

bzzzt @lordawesome17 september 2023 16:42
Ik denk niet dat mensen nu gpu's kopen voor AI applicaties. Die worden meestal op afstand gedraaid.
In dat geval kopen cloudproviders die kaarten, maar er zijn zat onderzoekers die graag netwerken trainen op lokale hardware.
Nvidia heeft tijdens Corona geleerd dat de gamerportemonnee veel groter is dan gedacht en heeft daarom zijn 4080 vorig jaar voor 1200usd in plaats van 700usd geïntroduceerd. Die verkoopt ongeveer 2x slechter dan gedacht, maar ze willen maar niet dalen met hun prijzen.
Willen niet of kunnen niet? Het klinkt leuk dat ze 'even' 500 usd naar beneden zouden prijzen maar als dat betekent dat die kaarten acuut niet leverbaar zijn vanwege overmatige vraag heb je er alsnog weinig aan.
lordawesome @bzzzt17 september 2023 17:11
Als ik even naar de populairste drie 4080's kijk, zie ik dat elke winkel ze op voorraad heeft. Dat was niet zo in coronatijd ondanks de torenhoge prijzen van toen. Ondertussen zit Nvidia's gross profit op 70%, dus het niet zo dat ze dik hoeven te harken op de gaming gpu's: https://nvidianews.nvidia...0the%20previous%20quarter.

Het is puur consumentje pesten en voor een deel het einde van de hobby. Het is dan ook prettig om te zien dat AMD nu last-gen kaarten gaat ondersteunen met frame generatie, waardoor de zoveelste anti-consumenten praktijk van Nvidia de nek om wordt gedraaid. Namelijk om frame-gen enkel voor de 40-serie te ontwikkelen.
bzzzt @lordawesome17 september 2023 21:53
Volgens mij zit er in die 'GAAP gross profits' die jij quote geen R&D (alleen kosten die lineair te relateren zijn aan het maken van een product). Dat zal zeker voor dit soort producten een significant verschil opleveren dus die winst is niet zo exorbitant als je denkt dat die is. Daarnaast moet natuurlijk ook voldoende in kas beschikbaar zijn om een opvolger te maken anders kan je de tent ook snel opdoeken.

Toen mensen de last-gen kaarten kochten is nooit beloofd dat er frame generatie features beschikbaar zouden komen in de toekomst. Dat kost minstens tijd en geld om te ontwikkelen en is voor een fabrikant totaal niet interessant om te ontwikkelen voor de mensen die al lang betaald hebben (en in het slechtste geval je nieuwe producten niet kopen).
Je bent er kennelijk van overtuigd dat het fabrikanten alleen te doen is om jou en anderen 'te pesten', maar persoonlijk vind ik het nogal verwend gedrag om te verwachten dat er tot in lengte van jaren feature verbeteringen op gekochte producten worden weggegeven. Tuurlijk is het fijn als je wat kado krijgt, maar dat is de keus van de gever, niet van de ontvanger.
!mark @Paul Evenhuis16 september 2023 18:30
Werkgeheugen en opslag is anders nog nooit zo goedkoop geweest.
Maar dat is toch volkomen logisch? De prijs per GB van beide productgroepen is vanaf het begin altijd een duidelijke trend naar beneden geweest doordat de capaciteiten snel toe blijven nemen, buiten een tijdelijke uitschieter terug naar boven (welke na hooguit een jaar weer voorbij is).
wildhagen
@Inflatable16 september 2023 11:27
Helaas is daar in de meeste consumentenprijzen weinig tot niks van te merken, in tegendeel zelfs..
Prijzen van eindproducten worden maar deels bepaald door het aanbod.

Er zijn andere factoren, zoals forse inflatie, gestegen prijzen voor grondstoffen en halffabrikaten, gestegen personeelskosten (door personeelstekort en gestegen lonen), duurder transport (gestegen brandstofprijzen), gestegen energieprijzen etc. En dan vergeet ik vast nog wel enkele factoren.

Koppel dat dan ook nog eens aan de onzekere economische ontwikkeling in diverse landen!/regio's, zoals het artikel al noemt.

Dan heb je ook nog geopolitieke factoren, zoals in het geval van TSMC de situatie rondom China/Taiwan die ook nog voor spanning en onzekerheid zorgt.

Ik snap het wel dat fabrikanten (niet alleen TSMC) voorzichtig worden. Straks zitten ze, als de graag niet aantrekt, met enorme voorraden waar ze niet meer vanaf komen, of met verlies moeten verkopen. Dat wil men graag voorkomen.

[Reactie gewijzigd door wildhagen op 22 juli 2024 22:03]

Flake @Inflatable16 september 2023 12:34
Dat is normaal. Chipbehoeften lopen historisch gezien in cycli, vaak getriggerd door externe factoren en kan een positieve (covid) of negatieve (dotcom bubble, kredietkrisis) effect hebben op de behoefte. Daarna zie je een correctie die een invers is, dus na een positieve covid behoefte komt een dip.

Overigens moet je niet denken dat lagere behoefte chips goedkoper maakt. Misschien een stuk overstock die met korting van de hand wordt gedaan, maar chips zijn het goedkoopst bij optimale bezetting: productielijnen die vol zitten zonder hard oplopende backlog.
computerjunky @Inflatable16 september 2023 13:05
De absurde prijs van chips helpt natuurlijk ook niet met de verkopen. Chips zijn momenteel gewoon extreem duur en dat in een tijd dat mensen toch lichtelijk de hand op de knip houden is gewoon niet erg slim.
Ik heb best interesse in een nieuwe pc upgrade maar niet met deze prijzen. Zeker gezien de beste keuze momenteel (7800X3D) ook nog eens flink meer per jaar aan stroom kost. Dat neem ik gewoon mee in de prijs en dan zijn ze gewoon erg duur.
Videokaarten is al helemaal een drama.
yo0k @computerjunky17 september 2023 10:10
Ik heb best interesse in een nieuwe pc upgrade maar niet met deze prijzen. Zeker gezien de beste keuze momenteel (7800X3D) ook nog eens flink meer per jaar aan stroom kost
Zowel het stroomverbruik als de efficiency is bij deze CPU ontzettend goed, volgens de review van Tweakers. Tweakers noemt 'uitmuntende energie-efficientie' als pluspunt in de samenvatting. Nu noem jij specifiek stroomverbruik en niet efficiency, maar als je het echt zo belangrijk vind kun je hem ook nog lager clocken om nog een stuk minder stroom te verbruiken. Het klinkt mij maar gek. Een game spelen met maar 35 watt vebruik voor de CPU, terwijl dit een van de meest high end gaming CPU's is van nu klinkt voor mij als fantastisch. Als je dus 5 relatief lange avonden van 6 uur vollop gamed heeft deze CPU dus grofweg 1 Kwh verbuikt (ik heb het even alleen over de CPU, omdat dat specifiek hier de focus is) en ben je grofweg 0,5 euro armer door energiekosten voor alleen de CPU. Je huidige CPU is echt heel zuinig als deze het veel beter Doet. En niet alleen in gaming doet hij het zo qua energieverbruik en efficiency, maar ook in non gaming workloads.

review: AMD Ryzen 7 7800X3D - De langverwachte Intel-killer in games

[Reactie gewijzigd door yo0k op 22 juli 2024 22:03]

computerjunky @yo0k17 september 2023 12:14
Onder load ja onder idle not so much. Gezien mijn huidige cpu onder idle mijn systeem 25 a 30 watt minder verstookt en ook bij medium loads zuiniger is scheelt dat met 12-14 uur per dag aan waarvan maar 2 a 3 uur gamen en de rest idle/medium load op jaarbasis toch een hoop. Laagste total system power van een amd rig die ik gezien heb zit rond de 70 watt terwijl ik momenteel op 41 watt zit en dan zou ik nog een ledstrpt en 2 grote fan leds en moederbord verlichting uit kunnen zetten.
Lager clocken zal ook niets uithalen omdat dit niets doet aan het idle "probleem" dat AMD heeft met zijn systeem.
Kevinp @Inflatable16 september 2023 17:07
De vraag naar AI computing is anders wel weer heel groot. Dat is toch een beetje de nieuwe "bitcoin" qua hardware vraag.
Inflatable @Kevinp16 september 2023 20:06
Klopt, dat bleek ook wel uit de Nvidia jaarcijfers dat daar nu hun grootste aandacht en markt ligt.. Wat dat betreft zijn het geen leuke jaren sinds 2020 voor PC gamers.. AMD doet ook niet genoeg om tegengas te bieden en dus komt Nvidia weg met hun veel te hoge prijzen voor consumenten gaming GPU's..
blorf @Kevinp17 september 2023 14:30
De vraag is hoe lang het duurt. Het is op het moment een data-harvesting wedloop. Zoveel mogelijk bronnen in een noodtempo binnenhalen, uit elkaar trekken en in een abstracte machine stoppen, dan heb je wel alle kennis maar geen copyright-problemen.
Ik verwacht dat er over een jaar AI-gegenereerde films zijn maar dat iedereen dat na 3 weken ook wel heeft gezien. Allemaal grappig, maar als je doelgericht informatie zoekt krijg je een hele hoop inconsistenties of gewoon onwaarheden voorgeschoteld. Het heeft iets vergelijkbaars met de situatie dat je iets via zoekmachines probeert te achterhalen maar het eigenlijk gewoon nergens te vinden is, alleen wel een heleboel hits die enkel doen alsof ze meer weten, om je toch op de site bezig te houden.

[Reactie gewijzigd door blorf op 22 juli 2024 22:03]

Xfade @Inflatable16 september 2023 21:46
Ze willen de prijzen hoog houden.
Net als NVIDIA deed.
willemb2 16 september 2023 11:19
De varkenscyclus blijft in stand...
kami124 @willemb216 september 2023 17:44
Klopt en zal (helaas) altijd wel een beetje zo blijven. Of had je een oplossing?
Powerblast
16 september 2023 11:23
Denk dat chips een eeuwig spel van teveel/te weinig zullen blijven. Lijkt me heel lastig om heel snel op wijzigingen in de vraag in te spelen waardoor je als fabrikant altijd achter de feiten aanloopt. Morgen komt er uitvinding x waardoor de vraag ineens peilsnel toeneemt, kan je onmogelijk zien aankomen lijkt mij. Net genoeg produceren zal er vrees ik nooit bij zijn.
SillieWous @Powerblast17 september 2023 12:13
Het probleem is niet dat het lastig te voorspellen is. Meer dat overcapaciteit hebben om die piek aan te kunnen extreem duur is. Zelfs als je de piek perfect kan voorspellen, is het economisch slimmer om minder capaciteit te hebben dan de piek vraag.
kodak
16 september 2023 12:32
Het is nog niet duidelijk welke bedrijven getroffen worden door de maatregel van TSMC,
Bij een maatregel naar de markt verwacht ik een verplichting of een eis. Alleen lijkt TSMC niets te verplichten of eisen hebben wat betreft andermans verkoop. Ook kan een belangrijke marktpartij niet zomaar vooraf voor de markt bepalen wat die kan. Daar zijn onderhandelingen voor.
Aldy 16 september 2023 14:36
Iedereen heeft het over de prijs van chips, maar door het overschot zien we ook andere problemen oplossen: sommige eindproducten hadden een (extreem) lange levertijd gekregen en die verdwijnt nu als sneeuw voor de zon.
audiojunk 16 september 2023 12:45
Toch een voorbode voor een recessie, economisch groei krimpt door de renteverhogingen.
wildhagen
@audiojunk16 september 2023 12:51
Zo'n vaart loopt het nu ook weer niet, volgens economen komen we dit kwartaal mogelijk alweer hoger uit dan vorig kwartaal, zie bijvoorbeeld https://www.ad.nl/economi...nomische-crisis~aa12855f/

En die renteverhogingen zijn nodig om de inflatie in te dammen. Het is juist die inflatie die de economie bedreigt, en voor enorme prijsstijgingen zorgt.

We moeten ook waken voor teveel negativisme en elkaar niet onnodig een crisusof recessie in praten. Dan wordt het al snel een self fulfilling prophecy.

Het zal ongetwijfeld allemaal een rol spelen, maar om het als de oorzaak van alle problemen, en het besluit van TSMC uit dit artikel te benoemen gaat imho wat ver.
m_snel @wildhagen16 september 2023 14:25
Alleen jammer dat de grondstof en tekort aan eindproducten de inflatie heeft veroorzaakt en dat rente daar weinig aan kan doen. Nou ja natuurlijk wel landen of bedrijven kapot maken, dat is dan het resultaat.
joepiesaus @m_snel16 september 2023 23:47
"Gratis" geld = meer investeringen wat weer leidt tot tekorten. Hogere rente gaat zeker helpen tegen inflatie
Klaus_1250 @joepiesaus17 september 2023 11:35
Zo makkelijk is het natuurlijk niet. Het gaat erom wat de inflatie veroorzaakt, zoals m_snel aangeeft.

De huidige inflatie is niet het gevolg van tekorten door een hoge vraag. Er is geen overconsumptie De inflatie word veroorzaakt door een verstoring aan de aanbodkant. Energie is een stuk duurder geworden, met als gevolg prijsstijgingen. Rente verhogen veranderd daar niks aan. De inflatie gaat wel een stukje omlaag, maar miniem. Dat was ook de reden dat de ECB vorig de rente niet verhoogde, het had helemaal geen nut.

De renteverhogingen nu zijn eerder bedoeld als tegengewicht voor de verhogingen in de VS en om investeringen hier te houden. VS is inmiddels een stuk aantrekkelijker geworden als de EU om je geld in te investeren. Het feit dat dit zeer negatief op de burger/consument gaat uitwerken en een nieuwe crisis in de hand werkt, lijkt men op de koop toe te nemen.
JorzoR @Klaus_125018 september 2023 08:01
Laten we wel even bij de kern blijven. De reden dát er inflatie is, is omdat er teveel geld in omloop is. Men kán de prijzen omhoog gooien omdát er zoveel geld in omloop is. Niets anders is de oorzaak. Onzekerheid op de energiemarkt (gebaseerd op speculatie) is een gevolg, geen oorzaak.

[Reactie gewijzigd door JorzoR op 22 juli 2024 22:03]

Klaus_1250 @JorzoR18 september 2023 08:58
Nee, dat klopt helemaal niet.

Inflatie heeft niks met "te veel" geld te maken. Inflatie is er altijd, ook bij een normale hoeveelheid geld, als de economie groeit. En het is niet eens de hoeveelheid geld, maar het gaat om de omloopsnelheid van geld. Geld veroorzaakt pas inflatie, als het word uitgegeven. Als geld heel snel van hand wisselt, kan ook een kleine hoeveelheid geld, inflatie veroorzaken.

Maar inflatie is dus doodnormaal en hangt samen met economische groei. Maar er zijn ook andere oorzaken die inflatie kunnen veroorzaken, zoals bijvoorbeeld krapte aan de aanbodkant. Indien het om noodzakelijke goederen gaat die niet vervangbaar zijn, krijg je ook inflatie. Heeft niks met de geldhoeveelheid te maken of overconsumptie.
Ook een verlies van vertrouwen in een munteenheid kan (hyper)inflatie veroorzaken.

Zo zijn er tal van andere oorzaken.
Huppol @wildhagen17 september 2023 15:39
Ik zie niet in waarom deze vergelijking te ver zou gaan. Als de rentes en prijzen over langere tijd stijgen of stabiel ‘hoog’ blijven, dan drogen de reserves van zelf op.

Overigens kan niemand voorspellen wat er uiteindelijk gebeurd. Maar reken maar dat veel internationale spelers het wat voorzichtiger aanpakken momenteel. Zie alleen al de vele organisaties die stoppen met nieuwe vacatures openen of zelfs alleen nog mensen ontslaan.

Volgend jaar zal dit met terugwerkende kracht beter te beoordelen zijn. Het lijkt er nu op dat prijzen verder zullen gaan stijgen en dat het aantal werkeloosheid claims in ieder geval in Amerika ook verder gaan stijgen.
Artimunor @wildhagen17 september 2023 21:38
Niet te negatief doen kan ook sociale druk en als aanzetting tot struisvogelpolitiek werken.
Zodat mensen niet opletten waar de grote geldverschuiving naar toe beweegt.
De wereld is een zero sum game, dus het is de vraag welk communicerend vat het geld naar toe beweegt, het printen van geld maakt de intrinsieke waarde van geld minder waard, het geboren worden van een baby maakt op den duur arbeid minder waard. De opkomst van A.I. telt als een heleboel babies.
Echter: "The market can remain irrational longer than you can remain solvent" dus anticiperen kan pas op het moment dat het ook echt zo ver is... In het geval van de baby een jaartje of 20 a 25, in het geval van een geprint of bijgetypte fiat een jaar of 5, en in het geval van een cryptomunt een dag of wat.

Niet te negatief doen is een ideaal argument als je een zwembad aan het vullen bent zoals Dagobert Duck. Zijn zwembad is bijna vol jongens, niet te negatief doen heh!
Het probleem is alleen een beetje dat zijn broer Gigabert Duck een hele interdimensional plane wil vullen met wat er uit de flappentap komt en eigenlijk nooit genoeg heeft.... maar niet te negatief doen hoor, anders gaat het fout!
_Pussycat_ @Artimunor18 september 2023 12:29
De wereld is een zero sum game
Nee. Of is er nu nog steeds even veel welvaart als in de steentijd?
kidde
@wildhagen18 september 2023 02:28
Praten over renteverhogingen en inflatie is enorm privinciaal en kortzichtig, in de grootste smartphonemarkt van de wereld is angst voor deflatie en wordt de rente verlaagd.

De hoogte van de jeugdwerkloosheid is er voortaan gecensureerd; maar als je hen meetelt die niet naar school gaan en niet werken, is het mogelijk 46%.

Zie bijv. https://www.nbcnews.com/n...th-unemployment-rcna99929

De smartphone verkoop in aantallen wereldwijd is gedaald tot het niveau van 2014, in de grootste markt ter wereld tot het niveau van 2012 (als je de coronadip negeert).

https://www.statista.com/...-to-end-users-since-2007/

https://www.statista.com/...-market-share-by-country/

De ASP (gemiddelde prijs per toesyel) zal tot 2026 vermoedelijk dalen.

Wat is gebeurd, is dat tijdens Corona veel mensen geld over hadden en in laptops en smartphones en bitcouns stopten, met chiptekorten tot gevolg.

Iedereen is gaan hamsteren en heeft flinke voorraden aangelegd in 2021.
TSMC en Samsung hebben capa bijgebouwd om het chiptekort het hoofd te bieden.

Nu daalt de vraag, maar eerst moeten de voorraden worden afgebouwd. En daarom stellen TSMC klanten als Apple. AMD en Intel hun orders vask uit, en nu dus TSMC zelf ook. Want het is allang duidelijk dat er nu overcapa is; sterker nog: Dat werd in 2021 (tijdens ongeveer het hoogtepunt van het chiptekort) al voorspeld. Er is nu meer aanbod dan vraag.
FalconerHG @wildhagen18 september 2023 10:11
Als je de markt volgt, dan zie je dat je voor iedere econoom die zegt dat het wel meevalt, een econoom kan vinden die zegt dat we een flinke recessie mogen verwachten.

De economie gedraagt zich erg vreemd momenteel - de lage economische bedrijvigheid rijmt niet met de lage werkeloosheid en de hoge lonen. Dit is onbekend terrein voor economen. Echter, je ziet dat bedrijven weer makkelijker aan personeel kunnen komen in bijna alle industrieen. Trek je eigen conclusie. :)
skaars @audiojunk18 september 2023 10:21
Je wordt gedownmod, maar het verleden heeft al aangetoond dat de eerste voortekenen van een recessie altijd werden voorafgegaan met een dip in chipproductie en afname in sales.
vjweirnogeenn 16 september 2023 18:27
Ligt het aan mij of is er niet veel koek te maken van dit artikel?
De verhoudingen en wie wat waarmee verbonden zijn me in dit stuk erg onduidelijk.
Misschien iemand die dit kan verhelderen?
Croquetten @vjweirnogeenn16 september 2023 22:27
Het ligt niet aan jouw.
Het artikel is ook erg onduidelijk geschreven.
Alleen mensen die veel over TSMC lezen kunnen er verbanden uit trekken.

Wat er niet in het artikel staat, maar vrijwel zeker één van de redenenen is dat TSMC deze beslissing heeft genomen is het feit dat de nieuwe fabriek van TSMC in Arizona een gigantische vetraging heeft opgelopen, Om kosten te besparen wordt ASML gevraagd om die machines later te leveren.

In China is er een verbod gekomen om geheugen van Micron niet in kritieke infrastructuur te gebruiken.
De Amerikanen hebben Samsung en SK Hynix gedreigd om niet in het gat wat Micron achter heeft gelaten te springen. Daarom zitten Samsung en SK Hynix nu met overschotten, omdat ze niet meer mogen verkopen dan wat ze normaal zouden verkopen in China
Nu zie je dat het gat wat Micron achter heeft gelaten deels opgevangen wordt door iets inferieure Chinese fabrikanten.
Er is een tekort in China aan geheugenchips, maar een overschot in de rest van de wereld.
Op vrijdag stond dit artikel in tweakers, maar dat is niet de volledige waarheid.
nieuws: 'Samsung halveert productie nandgeheugen om prijzen te stabiliseren'

De Chinezen zijn nu in staat om de SOC voor de nieuwe Huawei Mate 60 Pro (Mate 60 Pro+ en Mate X5) te produceren.
Deze telefoons vliegen de winkels uit.
Op basis van de huidige verkoop cijfers worden er minstens 12 miljoen van deze modellen verkocht en waarschijnlijk 60 miljoen als je de goedkopere modellen meetelt.
Dit betekent dat Qualcomm zijn chips niet meer aan Huawei meer kan slijten wat weer een negatief effect heeft op TSMC.

Chinese fabrikanten zijn als een gek aan het inkopen bij ASML omdat het verbod op DUV machines is verschoven naar 2024.
TSMC kijkt eerst de kat uit de boom.

Ik hoop dat het nu een beetje duidelijker is geworden waarom TSMC heeft gevraagd om die machines later te leveren.

Economisch gaat het minder slecht in China dan wat de Westerse kranten je willen laten geloven.
De schuld wordt naar China verschoven dat TSMC daarom de machines later wilt hebben.
theobril @Croquetten17 september 2023 12:54
"In China is er een verbod gekomen om geheugen van Micron niet in kritieke infrastructuur te gebruiken.""
Mogelijk snap ik je niet. Heeft de Chinese regering het dus verplicht gesteld om in kritieke infrastructuur Micron-geheugen te gebruiken?
Croquetten @theobril17 september 2023 16:14
Geheugen van Micron mag wel gebruikt worden in consumenten producten.
Geheugen van Micron mag niet gebruikt worden in servers van grote bedrijven en staats bedrijven.
Het is gewoon een Tit for Tat tegen maatregel.
theobril @Croquetten18 september 2023 09:46
Maar nu staat er juist dat men verplicht is het geheugen te gebruiken: er is een verbod om het niet te gebruiken.
Terwijl ik denk dat je bedoelt dat
of
er een verbod is om het geheugen te gebruiken
of
men dat geheugen niet mag gebruiken
vjweirnogeenn @Croquetten17 september 2023 09:14
Dat is een stuk duidelijker, tnx!

Ja er wordt gedaan alsof de Chinezen zelf niet veel meer kunnen dan slechte aftreksels van bestaande producten maken, maar dat is natuurlijk elitair geneuzel.
Als wij ze een reden geven om zelf de technologie te ontwikkelen die wij anders zouden verkopen voor enorme bedragen, natuurlijk gaan zij het dan zelf ontwikkelen.
En ze hebben alle middelen ook gewoon om zelf alles te ontwikkelen. En ja ze waren nog niet zo ver en de experts zitten verspreid over de andere continenten, maar dat zullen ze snel om kunnen laten slaan.

Persoonlijk vind ik dat we (de US vooral) niet goed bezig zijn met al die embargos. Ik ben ervan overtuigd dat er veel betere alternatieven zijn dan onze eigen inkomsten kapot te maken.
Ik vind zelfs dat we van China kunnen leren. Kijk hoe zij met technologische achterstand toch de grootste speler zijn geworden in de tech productie en economisch.
Met De huidige instellingen zijn we op de korte termijn goed af, maar op de lange termijn gaat het ons juist tegen werken
dasiro 16 september 2023 12:34
Die stelde naar verluidt dat een zwakkere algemene economische toestand, een trager economisch herstel van de Chinese economie en een terughoudende vraag van klanten naar producten, gevolgen kan hebben
over het handelsembargo op hun producten naar China en wat China daar allemaal mee zou kunnen produceren voor zichzelf en de wereld zwijgen ze als vermoord.
andru123 16 september 2023 17:07
“Vraagt om leveringen te vertragen…” zeker om prijzen hoog te houden, uiteindelijk?
Valt dat niet onder “prijsafspraken” categorie?
MSalters @andru12318 september 2023 10:09
Nee. TSMC kan geen prijsafspraak met zichzelf maken.
bossanova 16 september 2023 20:11
Samsung heeft zij NAND produktie gehalveerd, TSMC kan de leveranties niet bijhouden.

Is er nou echt niemand die snapt dat we op de weg naar beneden zijn?

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