‘TSMC vraagt leveranciers high-end chipapparatuur om leveringen te vertragen’

Chipfabrikant TSMC zou aan enkele van zijn leveranciers hebben gevraagd om even geen high-end chipapparatuur meer te leveren. Volgens Reuters zou TSMC zich zorgen maken over de trager herstellende economie en afnemende vraag naar techproducten.

Persagentschap Reuters schrijft dat TSMC het nieuws afdoet als een 'gerucht van de financiële markten', maar het Taiwanese bedrijf verwees wel naar een verklaring van TSMC-topman Mark Lui van enkele maanden geleden. Die stelde naar verluidt dat een zwakkere algemene economische toestand, een trager economisch herstel van de Chinese economie en een terughoudende vraag van klanten naar producten, gevolgen kan hebben.

Het is nog niet duidelijk welke bedrijven getroffen worden door de maatregel van TSMC, maar volgens Reuters is het Nederlandse ASML er wel een van. Het persagentschap haalde een interview met ASML-ceo Peter Wennink aan waarin de man aangaf dat sommige bestellingen voor high-end chipapparatuur vertraging opliepen. Wennink gaf toen niet aan om welke bestellingen het ging, maar verklaarde wel dat de vertragingen 'van korte duur' zouden zijn.

Reuters sprak ook met marktanalist Michael Roeg van Degroof Petercam. Die opperde dat er veel vraag is naar AI-chips, maar dat de vraag naar deze chips niet voldoende is om de terugvallende vraag van andere halfgeleiders uit bijvoorbeeld de smartphone- en laptopmarkt te compenseren.