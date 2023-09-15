'Samsung halveert productie nandgeheugen om prijzen te stabiliseren'

Samsung halveert naar verluidt de productie van nandgeheugen om te compenseren voor de te lage prijzen voor flashgeheugen. Het verlaagde aanbod zou vanaf het vierde kwartaal van dit jaar voor hogere of in elk geval gestabiliseerde flashprijzen moeten zorgen.

In de maand september zou Samsung vijftig procent minder nandgeheugen zijn gaan produceren, zo beweert marktanalysebureau TrendForce. Het zou vooral gaan om nandchips met 128 lagen of minder. Naar verwachting zorgt de strategie van Samsung, verreweg de grootste in dit marktsegment, in het laatste kwartaal van dit jaar voor een prijsverhoging van tussen de nul en vijf procent. Ter vergelijking: de afgelopen kwartalen daalde de prijs van nandgeheugen steevast met tien tot vijftien procent. Het bureau redeneert dat ook andere fabrikanten nog minder nandchips gaan produceren. Overigens sturen nandfabrikanten al langer bij door de productie te verminderen.