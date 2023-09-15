'Samsung halveert productie nandgeheugen om prijzen te stabiliseren'

Samsung halveert naar verluidt de productie van nandgeheugen om te compenseren voor de te lage prijzen voor flashgeheugen. Het verlaagde aanbod zou vanaf het vierde kwartaal van dit jaar voor hogere of in elk geval gestabiliseerde flashprijzen moeten zorgen.

In de maand september zou Samsung vijftig procent minder nandgeheugen zijn gaan produceren, zo beweert marktanalysebureau TrendForce. Het zou vooral gaan om nandchips met 128 lagen of minder. Naar verwachting zorgt de strategie van Samsung, verreweg de grootste in dit marktsegment, in het laatste kwartaal van dit jaar voor een prijsverhoging van tussen de nul en vijf procent. Ter vergelijking: de afgelopen kwartalen daalde de prijs van nandgeheugen steevast met tien tot vijftien procent. Het bureau redeneert dat ook andere fabrikanten nog minder nandchips gaan produceren. Overigens sturen nandfabrikanten al langer bij door de productie te verminderen.

Samsung de PM9C1a
Samsung PM9C1a

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 15-09-2023 21:13 120

15-09-2023 • 21:13

120

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MeMeBot 15 september 2023 22:02
Dan stel ik de koop van een 4tb nvme drive nog even uit. Ik had hoop voor rond de €150 een goed presterende drive te kunnen scoren over een paar maanden, maar dat zal nu wat langer duren. In mijn ogen niet zo'n handige zet van Samsung aangezien ik weet ik niet de enige ben die de huidige drives nog te duur vindt en dus de aankoop uit of af stelt. Lijkt mij dat ze beter minder winst kunnen maken dan helemaal niet verkopen. Natuurlijk blijven er mensen die ze toch kopen voor de huidige prijzen maar onderaan de streep zou het ze zomaar geld kunnen kosten ipv opleveren.
vickypollard @MeMeBot15 september 2023 22:08
Je hoopt op lagere prijzen nu men heeft aangekondigd de prijzen te willen verhogen? Ik snap denk ik je logica niet helemaal.

[Reactie gewijzigd door vickypollard op 27 juli 2024 20:51]

LogiForce @vickypollard16 september 2023 04:49
Hij vind het product de prijs niet waard, en dus onthoudt hij zich van de aankoop totdat de prijzen wederom zullen dalen. Desnoods via een goedkopere nieuwe generatie met identieke prestaties.
Tenminste, dat is hoe ik het heb opgevat.
Mellow Jack @MeMeBot15 september 2023 22:43
Voor Samsung is het dubbel. 100 stuks verkopen met 1% winst vs 50 stuks met 2%

Oké dit is overdreven maar het is wel bizar natuurlijk, de verkoop prijs daalt flink terwijl de kosten blijven stijgen. Vooral de afgelopen 2 jaar... eerste de energie kosten en nu loonkosten omdat iedereen de inflatie gecorrigeerd wilt in het salaris. De verkoop prijs moet gewoon omhoog.

Dat is het bekijken vd stuatie van een product en ja, een product moet wel minimaal 5% marge hebben.

Vanuit capaciteit ben ik wel benieuwd of ze de vrijgekomen productie capacitiet voor iets anders kunnen inzetten. Misschien hun eigen CPU's of productie voor derden
computerjunky @Mellow Jack16 september 2023 02:53
Ik wil graag mijn 36tb aan HDD's vervangen meet met de huidige prijzen denk ik er niet over. Ze zijn dus voor bepaalde doeleinden gewoon veel te duur. De prijzen zijn dat per tb ook behoorlijk schreef. 33 euro voor 1tb maar 4tb is ineens ruim 170 euro. Dat is dus 40+ teveel want je hebt natuurlijk alleen duurdere chips niet 4x een behuizing en printplaat.
Bij een 8 tb is dat al 80+ euro te duur. En 16 tv hoeven we het niet eens over te hebben want dat is gewoon crimineel.
Mellow Jack @computerjunky16 september 2023 07:35
Misschien crimineel voor jou. Voor bedrijven valt het reuze mee (net als de kosten voor geheugen).
sympa @computerjunky16 september 2023 07:54
Het maakt ook uit wat een mainstream product is.
Iets wat niet mainstream is heeft minder fabrikanten, dus minder concurrentie.
Bovendien is het lastiger te verkopen, en dus heeft de handel een grotere kans om mee te blijven zitten, en vraagt weer een hogere marge. Waardoor het nog lastiger wordt om te verkopen...

Een vriend was op zoek naar een losse magnetron met een deur die naar voren klapt in plaats van naar opzij. Dat kleine verschil maakt de magnetron bijna 4 keer zo duur.
Stijnvi @MeMeBot15 september 2023 23:34
Hoe vind je de huidige drives te duur?
Een HDD van 1TB kost grofweg €40, en een nvme SSD kost €50...
computerjunky @Stijnvi16 september 2023 02:54
Ik heb 36 TB aan harde schijven. Ik zou die willen vervangen voor SSD's. Dat is verdomd duur.
SRI @computerjunky16 september 2023 09:38
Ja ik denk dat je met dit scenario niet een reguliere gebruiker bent.
Frame164 @computerjunky16 september 2023 11:00
Die 36TB zullen je in het verleden ook heel veel geld hebben gekocht. Wellicht meer dan wat je nu voor vervanging moet betalen. Was dat toen niet erg ?
computerjunky @Frame16416 september 2023 11:50
6tb drives van 89-119 euro ps. Valt dus reuze mee daar heb je in de verste verte geen vergelijkbare ssd voor.
divvid @Frame16416 september 2023 21:52
Tja, iets wat in het verleden duur was, maar nu afgeschreven maar nog prima functionerend heeft geen investering nodig. Nieuwe SSD drives wel, dus dan is het maar de vraag of je dat er voor over hebt.
Zelfde geldt voor ‘snellere’ laptops, nieuwe auto’s en je 4K tv. De ‘meerwaarde’ van een investering is er in 90% van de gevallen niet meer, ook niet in het zakelijke segment
jmxd @computerjunky16 september 2023 05:27
Nee dat is niet duur, dat is veel geld
Clueless @MeMeBot15 september 2023 23:24
Punt is een beetje dat men aangekomen is op het punt dat ze voor kost-prijs aan het produceren zijn en dat is voor een bedrijf als Samsung (waarvan de Semiconductor tak (waar DRAM en NAND onder vallen) circa 50% van de operating profit genereert) geen goed teken:
With mounting losses for NAND Flash vendors and sales prices nearing production costs, suppliers are opting to amplify production cuts to help stabilize and potentially increase prices
jpsch @Clueless16 september 2023 15:05
Ze produceren toch altijd volgens kostprijs?
Dooievriend @jpsch17 september 2023 01:11
Hij bedoelt dat de verkoopprijs richting de kostprijs aan het benaderen is (dit betekent alvast de quote in het Engels).
lucade2210 @MeMeBot16 september 2023 00:17
Huh, wat is dat voor vreemde logica. Dan moet je toch juist kopen? Dit is de laagste prijs die je gaat krijgen. Geheugen is altijd in dit soort prijs sinusoiden.
meathome @lucade221016 september 2023 21:09
Ik heb het helemaal met computerjunky eens, misschien omdat ik nog iets meer TB's te vervangen heb ;)
en ik heb ook niet genoeg slots om zoveel 2TB ssd's te kunnen plaatsen.

is het vreemde logica om te wachten tot de prijs per tb nog verder gezakt is?
dit is dan misschien de laagste prijs die je gaat krijgen, maar dat is alleen voor deze generatie geheugen,

ondertussen zijn er alweer opvolgers met verbeterde productie technieken in de pijplijn die een andere, lagere prijs per TB hebben.

de consument vind meestal een opslagmedium van 100 euro redelijk, terwijl dat 10 jaar geleden nog 1TB was voor een hdd is dat nu iets van 4 TB, voor een ssd is dat misschien zelfs van 250gb naar 2TB gegaan in dezelfde tijd.
capaciteit op een bepaald prijspunt groeit dus door de tijd heen, maar oude voorraden moeten wel eerst op.
en het is duidelijk dat er nog veel oude voorraad 1 en 2TB verkocht moet worden voor de 4 en 8TB een wat lagere prijs per TB krijgen.

dat gezegd hebbende, als je aan 1 of 2 TB genoeg hebt is dit kwartaal natuurlijk je kans om een scherpe deal te hebben.

[Reactie gewijzigd door meathome op 27 juli 2024 20:51]

SG @MeMeBot16 september 2023 07:23
Je begrijpt dat als marge iets verlaagd je on evenredig meer units moet verkopen om dezelfde winst te maken.
Als je van 25% naar 12,5% moet dubbel zoveel schuifen.
Als je van 25% naar diepte punt van 5% moet je 5 voud verkopen naast dat je service en garantie je eigenlijk op2% uitkomt en naam hoog moet houden dat die ruimte er dan niet is en dus een EVGA de handoek in de ring gooit.

Geheugen is soort van regen zon jojo effect waar periodes van grote vraag en lage vraag mekaar aflossen en dus margere periodes door goede gecompenseerd moeten worden. Maar ja als goede wat tegenvallen , dat krijg je in recesie periode moet men toch reageren op lage vraag en slechte uitzicht op betere vraag.
sympa @SG16 september 2023 08:03
Bij geheugen is er meer elasticiteit in vraag en prijs dan bij videokaarten. Als geheugen goedkoper wordt koop je meer (als consument) zodat je langer met je apparaat doet.
En in het datacenter heb je tussen RAM en flash soms een mogelijkheid om te schuiven.
brugj03 @MeMeBot16 september 2023 01:46
Lijkt me geen slimme zet.
Tenzij je wil wachten tot doomsday. Het zit nu op een minimum, nu wachten is dom want het word alleen maar duurder als de productie word gehalveerd. Als je nu nog te duur vind denk ik dat altijd te duur voor je is.

[Reactie gewijzigd door brugj03 op 27 juli 2024 20:51]

divvid @brugj0316 september 2023 21:57
Tenzij je de cyclus nog een keer uit zit. Kun je nog 2 jaar vooruit? Prima. Zelfde zie je bij laptops en auto’s. Inmiddels is het geen probleem om een komende piek even uit te zingen tot het volgende dal. Intussen is je cash vrij voor calamiteiten of andere prioriteiten die op je pad komen.
brugj03 @divvid17 september 2023 12:02
Ik herinner mij de prijsstijging van HDD`s nog zo`n dikke 10 jaar geleden.
Hoe lang heeft dat wel niet geduurd voordat het goedkoper werd.
Als dat al uberhaupt gebeurd is.
Hetzelfde kan zomaar met SSD`s gebeuren.
Ashimar @MeMeBot16 september 2023 05:17
Ik begrijp je redenering helemaal, maar ik denk wel dat het dan wel even wachten zou kunnen worden als deze strategie van de NAND-producenten echt effect op de prijzen zou gaan hebben.

In de tussentijd is het misschien interessant te kijken naar de Lexar 790 4Tb 4e generatie m.2 nvme die ik voor 180 euro gekocht heb, enige weken terug op Amazon Duitsland. Heeft geen aparte RAM buffer aan boord, maar is daarvoor wel energiezuiniger en wat minder warm en in de praktijk heel rap met een betere verwachte levensduur dan de WD 850X bijvoorbeeld. Zie de review van Tweakers.net zelf !
kiang @MeMeBot16 september 2023 07:12
Dat is je goede recht, maar hou er rekening dat de volgende dip in prijs zoals we die nu zien dan zomaar 5 tot 7 jaar kan duren.
brugj03 @kiang17 september 2023 12:03
Precies, gewoon nu doen als je het kan doen.
Waarom wachten??
Zexion @MeMeBot18 september 2023 03:08
€150 voor een 4tb nvme drive is spotgoedkoop.
Enkele jaren geleden betaalde men nog €300 voor een 1Tb SATA SSD. Je kunt ook overdrijven natuurlijk.. 8)7
Boost9898 15 september 2023 21:16
Stabiliseren, kuch kuch kunstmatige schaarste creëren kuch marktmanipulatie.
Lanfear89 @Boost989815 september 2023 21:23
Juist niet, dit is gewoon vraag & aanbod. Als de markt maar om '100 per maand' vraagt, waarom zou jij dan doorgaan met '200 per maand' te produceren. Je hebt alleen maar meer kosten en je raakt je zooi vervolgens nauwelijks kwijt.

Bij kunstmatige schaarste zou productie door draaien terwijl ze stoppen met leveren aan winkels en andere verkooppunten. Gaat vanzelf de prijs een paar keer over de kop en hopsa, ineens kunnen ze weer masaal leveren.
vickypollard @Lanfear8915 september 2023 22:00
Het artikel van Tweakers beweert dat het gedaan wordt om de lage prijzen te compenseren en dat zegt niet meteen iets over vraag. Dan klinkt het als gulzigheid. De bron zegt echter netjes dat het wordt gedaan wegens de aanhoudend lagere vraag.

[Reactie gewijzigd door vickypollard op 27 juli 2024 20:51]

Paul @vickypollard15 september 2023 22:02
"gulzigheid" is best een vies woord. Het moet voor een bedrijf als Samsung wel uitkunnen. Als de verkoopprijs de kostprijs gaat benaderen (want meer aanbod dan vraag) dan heeft het geen zin om te produceren, want een bedrijf bestaat niet om dingen tegen kostprijs te leveren. Een paar procent marge is gezond, niks gulzigs aan.
vickypollard @Paul15 september 2023 22:06
Er zit een subtiel verschil tussen "prijs moet hoger want we vinden hem te laag" en "we produceren teveel en moeten daardoor voor een te lage prijs verkopen." Dat eerste klinkt gulzig (want klinkt alsof men kunstmatig de prijs wil opblazen), het tweede klinkt logisch. Tweakers heeft het eerste geschreven :p

[Reactie gewijzigd door vickypollard op 27 juli 2024 20:51]

familyman @vickypollard16 september 2023 12:38
Lagere prijzen ontstaan door lagere vraag. Het is maar net waar je de klemtoon wilt leggen...
kiang @Boost989815 september 2023 21:57
De prijzen nu zijn in vergelijking met de productiekosten belachelijk laag (tenzij je je SSDs bij Apple koopt ;) )

Een prijscorrectie moet dus: ofwel omdat de productie daalt, ofwel omdat fabrikanten failliet gaan.
dmantione @kiang15 september 2023 22:05
Geheugenfabrikanten gaan heel lang door met produceren, juist omdat de productiekosten niet het plakje silicium zijn, maar de peperdure fabriek is. Daarom kun je beter doorgaan met produceren en te weinig verdienen om de fabriek terug te verdienen, dan de productie verlagen, want dan verdien je de fabriek helemaal niet terug.

Als geheugenfabrikanten de productie terugschroeven, dan is de situatie vrij ernstig. En alhoewel Samsung niet zo snel failliet zal gaan... afname van het aantal fabrikanten is een reëel scenario.
LaMoS @dmantione15 september 2023 22:22
Volledig correct, en ter toevoeging, de geheugenchip markt is al heel lang zo cyclisch (IC's in het algemeen ook, maar geheugenchips hebben dit tot in het extreme).
RCFProd @Boost989815 september 2023 21:45
Samsung maakt de laatste tijd slecht winst op hun gemaakte apparatuur en de overproductie van NAND is niet aan het helpen. Het is fijn voor de klanten als geheugen en opslag goedkoop is, maar soms zijn acties van bedrijven prima te redeneren op een manier dat niet zwart op wit gierigheid is.
thibaultvdb @RCFProd16 september 2023 09:07
Zelfs al is het zwart op wit 'gierigheid' of 'greed..' dan is het nog in het belang van iedereen. Er is een reden dat je in een vliegtuig eerst jezelf helpt met het masker en daarna pas je medepassagiers.
AtariXLfanboy @Boost989815 september 2023 21:21
Prijzen zijn dan ook wel flink gedaald al helemaal tov inflatie en de prijsstijging van andere hardware. Ik denk dat Samsung terug wil naar een prijs die voor hun kostendekkend is, maar voor de rest verliesgevend?
Hatsjoe @AtariXLfanboy15 september 2023 21:36
Ze kunnen toch gewoon zelf bepalen voor welke prijs ze het willen verkopen? Daar heeft de productie vrij weinig mee te maken.

Je kunt ook stellen dat door nieuwe kennis en technologieën de productie goedkoper is geworden. Zo waren 1TB HDDs ook ooit onbetaalbaar en nu zijn ze minder waard dan een paper weight.

Dit riekt gewoon naar marktmanipulatie a la hoe OPEC de olieprijs bepaalt. Als het nieuwsbericht nou was "Samsung halveert productie omdat de vraag gehalveerd is" zou het prima zijn. De productie halveren om zo schaarste creëren en daardoor de prijzen kunnen ophogen vind ik gewoon marktmanipulatie.

Hopelijk gaan concurrenten dit gat opvullen zonder dat de prijzen weer achterlijk gaan stijgen.
Groningerkoek @Hatsjoe15 september 2023 21:47
Nee ze kunnen niet zelf bepalen voor welke prijs ze verkopen. En daar heeft de productie alles mee te maken. Ze zijn niet de enige fabriikant van die dingen er zijn veel meer fabrikanten van deze dingen en gezamenlijk produceren ze zoveel dat de prijzen omlaag moesten omdat ze die dingen anders niet verkocht kregen.

[Reactie gewijzigd door Groningerkoek op 27 juli 2024 20:51]

SuperDre @Groningerkoek16 september 2023 20:03
Tuurlijk kunnen ze dat wel zelf bepalen, immers gaan ze de productie nu verlagen om zo de prijs weer op te stuwen om meer winst te draaien. De concurrentie zal gewoon door gaan met hun eigen plan.
Groningerkoek @SuperDre17 september 2023 16:06
Als in "Samsung kan niet zelf de prijs bepalen, het is een markt met volop concurrentie en overcapaciteit" De prijs wordt niet opgestuwd omdat Samsung minder produceert dat zou alleen maar het geval zijn als de andere producenten dit ook doen zodat er een tekort op de markt ontstaat.
Stijnvi @Hatsjoe15 september 2023 23:32
Ja en nee. Samsung bepaalt niet de marktprijs. Maar Samsung kan wel zeggen dat ze de marktprijs te laag vinden om door te gaan met verkoop/productie.
En dat is precies wat ze hier doen. Vervolgens zorgt het spel van vraag en aanbod ervoor dat er uiteindelijk een balans komt in de markt.
AtariXLfanboy @Hatsjoe15 september 2023 21:53
Vraag en aanbod bepaalt grotendeels de prijs. Dus een overproductie(aanbod) zorgt voor een lagere prijs bij een achterblijvende vraag. En toch lijkt ook de Opec de prijs niet geheel onder controle te hebben en speelt de productiekosten wel degelijk een prijs in olie. Je kunt niet van bedrijven verwachten dat ze met verlies producten blijven verkopen.
Het optimaliseren van de verkoopprijs is normale marketing en dat kun je dus als business als usual beschouwen. Aangezien ze geen monopolist zijn zullen ze toch moeten zorgen dat de concurrentie en dus hun marktaandeel in de gaten moeten houden. Deze concurrenten zijn denk ik maar wat blij met wat hogere prijzen aangezien ze anders failliet gaan en dan wordt Samsung wel een monopolist. In dit geval zal men de fabs niet stil zetten verwacht ik en deze voor andere producten (gpu's? AI chips?) gaan gebruiken.Ook is er bij lagere productie natuurlijk meer mogelijk op het gebied van upgrades van de productie.

[Reactie gewijzigd door AtariXLfanboy op 27 juli 2024 20:51]

Zyphlan @AtariXLfanboy15 september 2023 23:33
Van de bron:
Aligning with TrendForce’s early-year forecasts, NAND Flash prices are poised to rally ahead of DRAM. With mounting losses for NAND Flash vendors and sales prices nearing production costs
Ze maken geen verlies op de producten het lijkt meer een OPEC randje te hebben en inderdaad grote kans dat alle grote spelers mee gaan doen zodat de nettowinst in de hele markt weer omhoog gaat per product.
MSalters @Zyphlan18 september 2023 09:52
Hoe is "mounting losses" geen "verlies"? Dat zijn zelfs groeiende verliezen.
AtariXLfanboy @Zyphlan16 september 2023 12:04
Tja als men dan niet in zou grijpen zou er een groter overschot zijn en dus de prijzen onder de productiekosten zakken. En 'Break even' op productie betekent dus al verlies. Bedrijven hebben ook overhead.
Opec is een oglipoli waar dus door een stel landen productieafspraken met elkaar worden gemaakt. Zolang Samsung dat niet met andere producenten is ondanks hun grote marktaandeel daar geen sprake van. Bedrijven staan volledig in hun recht om voor hun zelf bepalen hoeveel en wat voor prijs ze produceren zolang er niet onder een hoedje gespeeld wordt met andere producenten. Met dit soort reacties adviseer om eens wat bedrijfskundige en economische boeken in te duiken voor wat basiskennis.

[Reactie gewijzigd door AtariXLfanboy op 27 juli 2024 20:51]

Jerie @Hatsjoe16 september 2023 00:37
Hopelijk gaan concurrenten dit gat opvullen zonder dat de prijzen weer achterlijk gaan stijgen.
Misschien kunnen die het met meer winst verkopen, of nemen die genoegen met de huidige marches, of ze hadden het al verlaagd, of Samsung heeft als eerste met de ogen geknipperd.

Zonder Samsung hebben we nog gewoon NAND geheugen en werkende computers.

Zonder olie hebben we... tegenwoordig nog wel wat elektrische auto's... maar we zijn nog steeds zeer afhankelijk van fossiele brandstoffen. Zodanig dat we dat blijkbaar met vele miljarden moeten subsidiëren.
sympa @Hatsjoe16 september 2023 07:46
Als fabrikanten afspraken maken over hoeveel ze produceren praat je over marktmanipulatie.
Als ze het voor zichzelf doen dan is het gewoon hoe je een bedrijf runt - de bakker maakt ook niet veel meer taart dan ie kan verkopen.
En het is prima dat ze in ieder geval niet veel meer produceren dan er nodig is. Dan zou het verspillend zijn. Zoals in de mode-industrie gebeurt waarde marge enorm is en je dus elke klant wil kunnen leveren, want winst. Maar om je merk te beschermen mag er niks in de echte uitverkoop komen - dus aan het einde van het seizoen gaat de resterende voorraad de verbrandingsoven in. Wat uit kan, want de productiekosten waren neer verhouding laag.
computerjunky @AtariXLfanboy16 september 2023 02:43
Prijzen zijn nog steeds een factor 3 a 4 te hoog ten opzichte van HDD's. Ik zou graag volledig overstappen naar ass maar 36 TB aan ssd opslag is gewoon niet te doen omdat ze al jaren de prijzen manipuleren en hoog houden. Ja ssd's zijn per GB goedkoper geworden maar dat zijn hdd's ook. SSD's zijn gewoon veel te duur om interessante opties te zijn voor grote hoeveelheden data en dat is jammer. Al ruim 10 jaar geleden werd ons verteld dat het einde van harde schijven eraan zat te komen en SSD's goedkoper als HDD's zouden worden maar niets is minder waar en dat terwijl een hdd echt veel duurder is om te maken. De prijzen zijn gewoon kunstmatig hoog.
skullsplitter @computerjunky16 september 2023 09:04
Verdubbeling van capaciteit/zelfde prijs of halvering van prijs/zelfde capaciteit like clockwork though.

Pas de laatste twee jaar lijkt er een plateau in te komen, en dan vooral de 4TB grens, die nog redelijk aan de prijs is.

Net als jou ook behoefte aan opslag, maar economisch wint de HDD voorlopig nog.
AtariXLfanboy @computerjunky16 september 2023 12:18
Huh? Omdat prijs van een biefstuk veel hoger is dan een gehaktbal is dat het gevolg van marktmanipulatie en kunstmatig hoog houden? Wat een onzin. Het dondert daarbij iig niet wat jij te doen vindt als prijs. (Hier is inmiddels een 4Tb SSD in de emulatie PC (dus 2e ietwat verouderde PC) terechtgekomen)
Het verschil tussen de productie van HDD's en SSD's is dat de producenten van HDD's veel lastiger overstappen naar een ander product. De Fabs van Samsung kunnen ook chips zoals bv GPU's en voor je mobieltje maken. Maar als dat niet had gekund dan zou de investering voor zelfs hun misschien veel te hoog zijn geweest en dus SSD's nog duurder gebleven zijn. De kosten zitten dus vooral in de ontwikkeling van de productie en technologie in de producten. En die zijn bij de vrijwel uitontwikkelde harde schijven dus veel minder dan bij de SSD's.
Het is inderdaad niet zo dat SSD's de HDD in hebben gehaald wat prijs per Gb. Maar het verschil is dus wel kleiner geworden. Het kunstmatig hoog zie ik daar dus niet echt overtuigend aangetoond. Maar misschien zou je dus wat meer bedrijfseconomische kennis op moeten doen voordat je zulke claims maakt?
computerjunky @AtariXLfanboy16 september 2023 12:44
Als die gehaktbal gewoon gemalen steak is dan ja dan is de steak veel te duur.
andru123 @AtariXLfanboy16 september 2023 17:59
Je neemt het aan dat R&D voor SSDs vele malen hoger dan HDD. Dat twijfel ik sterk. Als het zo wel is, dan misschien het is het geval van “gouden toilet seats” of de netten onder de Golden gate bridge, die ongeveer zoveel kostte als de hele brug zelf. Was het daadwerkelijke kosten? Zeker niet.
Dus ik ook denk dat SSDs zijn veel te duur voor wat het echt kost te produceren (inclusief echte R&D kost, niet de “golden gate nets”)
AtariXLfanboy @andru12316 september 2023 21:29
Ja, ik neem dat aan en je kunt wel nagaan dat dit het geval is omdat er in een SSD veel meer nieuwe technologie zit dan in een HDD. Denk dan niet alleen aan de Flashgeheugenchips zelf die op een steeds kleiner procedé gemaakt moeten worden, maar ook aan de steeds grotere kracht en complexiteit in de controller.
Er zijn nog wel wat kleine verbeteringen aan de HDD geweest, maar het borduurt voort op oude principes die hoogstens geperfectioneerd worden. Je ziet dat ook aan de controller die meestal nog gewoon SATA is. Het haalt het niet bij de fabs die nodig zijn voor de hedendaagse SDD chips. En dan moet de productie daarvan ook nog concurreren met andere producten waar deze fabs voor gebruikt kunnen worden. Ik verwacht dus niet dat Samsung deze fabs stilzet, maar simpelweg voor winstgevender chips of simpelweg belangrijke chips voor hun eigen hardware willen gaan bakken. Ook zou bv het produceren van chips voor bv Nvidia erg lucratief kunnen zijn.
Het zou dus zelfs dus goed nieuws kunnen zijn voor de mensen die wel even genoeg SSD's hebben en zitten wachten dat hele andere producten in prijs gaan zakken of nu eindelijk op de markt gebracht kunnen worden.
telenut @computerjunky18 september 2023 09:27
Waarom heb je 36 TB nodig? Dan moet je toch al professioneel bezig zijn met iets... en kan je het doorrekenen...
computerjunky @telenut18 september 2023 15:03
Nee hoor niets professioneel gewoon hobby. Helft is mirror backups. Met 100 megapixel foto's en 4k video gaat het gewoon heel hard. De 12 TB data die ik nu heb zit 70% vol. En de overige 6 TB zit in de pc voor games en muziek en tijdelijke edits en andere zaken.
Ooit bewaarde ik alleen de raw en een edit profiel maar er was eens een Lightroom en Photoshop update waardoor ik die profielen niet meer geladen kreeg en dus al mijn edits kwijt was. Ik bewaar nu dus raw plus de edit.
JumpStart @Boost989815 september 2023 21:42
Dit is geen manipulatie van de markt. Tenminste, zolang Samsung gewoon eenzijdig productie terugschroeft is dat het niet. Dat is alleen gewoon marktwerking.

Als Samsung nou zou doen aan (illegale) afspraken met een aantal andere producenten (Kioxia, WD, SK Hynix en Micron) en dat die mee gaan doen met beperken van productie... Dan is het wel marktmanipulatie.
Jerie @JumpStart16 september 2023 00:40
Zoals dat ISPs en ASPs ieder jaar de prijzen verhogen met een % 'ivm de inflatie'.
tweaker2010 @Jerie16 september 2023 00:59
Zoals dat ISPs en ASPs ieder jaar de prijzen verhogen met een % 'ivm de inflatie'.
Totaal scheve vergelijking. Mijn ISP verhoogde de snelheid van 200 naar 300 mbit en daar rekenen ze slechts 2 euro per maand extra voor. Dus ligt er maar aan welke aanbieder je zit.
Jerie @tweaker201016 september 2023 11:34
Bij mijn schoonmoeder verhoogden ze voor 100%, van 50 mbit naar 100 mbit. Wat fantastisch!!111

Not. Als ze meer snelheid had gewild, dan zat ze wel op het 100 mbit abonnement. Het is bovendien enkel downstream, en ze zit daar helemaal niet op te wachten.

Dat maakt dat het niet gaat om inflatie maar om herstructurering van de snelheden om competitief te blijven. Want tja, ze kan goedkoper glas krijgen van KPN. En dat weten ze bij Ziggo ook.

Overigens rekenden ze er geen twee EUR voor. Want dat doen ze geniepig smerig (ik bedoel: sluw) van elkaar loskoppelen. Dus ze doen eerst een inflatiecorrectie, en maanden later een snelheidsverhoging (of andersom). Een snelheidsverhoging is enkel een voordeel voor de klant; dus geen reden om op te zeggen. Inflatiecorrectie is... inflatiecorrectie. Dus ook geen reden om op te zeggen.

Ik vind inflatiecorrectie een belachelijk iets. Je hoort bij het draaien van een tent (of het nou een huishouden, een non-profit, of een commerciële tent betreft maakt niet uit) rekening te houden met voor- en tegenspoed. Dat je iets minder binnen krijgt nav een slechte economie is geheel logisch, daar hebben we allen last van. Vervolgens ga je niet korten op een levensbehoefte (dat is internettoegang tegenwoordig). Nee, je moet volgens de wet klanten de mogelijkheid geven om te switchen naar een ander abonnement, en je hoort je abonnementen ten alle tijden competitief te houden.
tweaker2010 @Jerie16 september 2023 14:22
Not. Als ze meer snelheid had gewild, dan zat ze wel op het 100 mbit abonnement. Het is bovendien enkel downstream, en ze zit daar helemaal niet op te wachten.
Als de markt ontwikkeld, neemt de snelheid ook steeds verder toe. Anders zaten we nu nog steeds op een pruttellijntje van 20mbit. Overigens had ik het in mijn voorbeeld over glasvezel internet als voorbeeld.
Jerie @tweaker201016 september 2023 16:28
Mijn schoonmoeder heeft 50 mbit, en die had voorheen 40 mbit. 20 mbit zou ook genoeg zijn. Ik heb zelf jarenlang ADSL2 gehad met 24 mbit download, en er zijn legio mensen die een lage upload hebben. Het hangt er maar net van af wat je er mee wilt doen en wat je gewend bent.

Maar Ziggo doet het omdat ze kijken naar de concurrentie (DSL en glas).
sympa @Jerie16 september 2023 07:47
Er zijn ook stilzwijgende afspraken inderdaad. En ik vraag me ook af, alle ISPs zijn van investeringsmaatschappijen die er geld aan onttrekken, en dat wordt dan "kosten" genoemd.
SG @Boost989816 september 2023 07:18
Dit is geen manipulatie als in negatieve perspectief. Dit is adoptie van aanbod naar vraag. Overproductie is ook e-wast en commercieel gezien en milieu ook ongewenst.
Ja lage prijzen zijn fijn. Als consument. Maar als je zelf producten produceert en je rest stock in de markt moet dumpen. En genoeg volk dat daar op wacht. Dat is brood op tafel niet gunnen. Ook op kleine schaal zoals catering uit home keuken door duo waar op is op.
Iedereen is wel eens iets aan verkopen en vooral kopen. Als jij iets verkoopt dan bepaal jij de prijs en hoeveel je ervoorvraagt. Iig particulier. Als bedrijf hou je rekening met markt comform en vraag en aanbod. Koper niet eens, dan verkoop move on next.
Zo ook als jij je auto particulier door verkoopt bepaal jij de prijs niet de koper. Daar onderhandel je over. Niet eens next.
Niet anders voor bedrijven. Prijs afspraken en manipulatie is als vraag aabod markt werking met name concurentie opvangt om merk A B C D gezamelijk straat prijs hanteert dus ondanks enkele merken er geen prijs concurrentie is. Ipv marge 25%. Heb je dan 100% waar de productie wel in lijn loop met de vraag bij die hogere prijspunt.
Marge flink lager dan 25% dan dek je de vaste lasten amper. Daarnaast ben je ook afhankelijk van wat je mede koper berijd is te betalen. Zoals huismarkt overbieden. AI pro hardware kunnen ze wild gaan met marges.
TechSupreme @Boost989816 september 2023 09:32
Wat jij zegt zou kloppen als zij de enige aanbieder waren of een overweldigend marktaandeel hadden. Dat is beide niet zo.

Als er echt een markt is dan springt een andere aanbieder in het gat wat Samsung achterlaat. Als er overproductie is dan verzadigd de markt met alle consequenties van dien. In het ergste geval wil het zeggen dat je je product gewoon zo in de container kan mikken.

In meeste gevallen wil het zeggen je je product onder de kostprijs aan de man moet brengen wat betekent dat de markt niet gezond is. In een ongezonde markt moet je ingrijpen om alles weer recht te trekken want anders gaat alles en iedereen op termijn kapot en schieten de prijzen omhoog.

Dus om ervoor te zorgen dat jouw SSD op termijn niet 5x zoveel gaat kosten moeten ze nu ingrijpen.
Linksquest Moderator Spielerij @Boost989815 september 2023 21:20
Precies dat idee had ik dus ook :D
sygys @Linksquest18 september 2023 01:01
Als ze veruit de grootste zijn, is een actie als deze dan niet misbruik maken van hun machtspositie om prijzen op te drijven?
denios @Boost989815 september 2023 23:53
Elke keer weer.
Samsung is hiervoor al meermaals onderzocht en heeft allerhande boetes en vermaningen gehad, maar financieel weegt dat schijnbaar niet op tegen het gewin dat ze hiermee bereiken.
Dorstlesser @Boost989816 september 2023 01:36
Zo werkt het niet. Kunstmatig schaarste creëren kost de producent geld, net als kunstmatige overvloed zoals nu het geval is.
thibaultvdb @Boost989816 september 2023 09:05
Hun volste recht, kom nog eens praten nadat je zelf eens iets onderneemt..
Frame164 @Boost989816 september 2023 10:59
Jullie blijven op het werk volop doorproduceren ook als de vraag minder wordt en je dus steeds minder kunt vragen voor je product of de magazijnen moet gaan vullen met onverkochte spullen?
brugj03 @Boost989817 september 2023 12:04
Vraag en aabod.
Gezond verstand en handelsgeest.
sircampalot 15 september 2023 23:09
Zou dit ook werken als andere producenten het voorbeeld niet volgen?
Samsung is natuurlijk een grote speler, maar alle andere producenten samen hebben ook een behoorlijk marktaandeel.
Stijnvi @sircampalot15 september 2023 23:38
Samsung is een dusdanig grote speler dat het altijd wel iets van een effect zal hebben, maar Samsung is natuurlijk niet speciaal. Als de prijzen voor Samsung te laag zijn, zullen ze dat voor andere fabrikanten ook al zijn, of in ieder geval snel worden. En die zullen dan hetzelfde gaan doen. Er zal natuurlijk altijd iets van verschil zitten in de kosten, maar het is natuurlijk niet zo dat de kosten van Samsung twee keer zo hoog zijn als die van een concurrent.
sircampalot @Stijnvi16 september 2023 00:54
Ik begrijp niet wat je wilt zeggen
sympa @sircampalot16 september 2023 07:57
Stijn bedoelt dat andere producenten ook minder gaan produceren. Omdat ook zij last hebben dat de productie niet rendabel meer is.
sircampalot @sympa16 september 2023 11:39
Dat moet je maar afwachten.
brugj03 @sircampalot17 september 2023 12:05
Nee, dat hoeft helemaal niet.
Het is logisch.
Roel1966 15 september 2023 23:43
Ik kan en wil dat gewoonweg niet begrijpen dat omwille van te lage prijzen dan de productie verminderd word. Als nu verlies gedraaid zou worden dan had ik er nog begrip voor maar het gaat er gewoonweg om dat meer winst gemaakt moet worden.
dez11de @Roel196616 september 2023 00:06
? Je begrijpt het dus wel degelijk.
Calenji 16 september 2023 00:38
Hoe is dit legaal dan? Je kunt toch niet zomaar de marktprijs kunstmatig omhoog forceren onder het mom van maximale profits?
tweaker2010 @Calenji16 september 2023 01:01
Jawel hoor, dat kan prima. Kijk even naar de energiebedrijven en ook de oliemaatschappijen.
sympa @tweaker201016 september 2023 07:56
Olie _landen_ sturen het aanbod.
Maar meestal wordt er in de handel op prijs gestuurd. "Hoeveel van deze auto's kan ik verkopen voor 30.000 euro", en zoveel gaan ze er dan maken. En niet meer.
SRI @Calenji16 september 2023 09:36
Niet als je dat onderling met afspraken doet (kartel vorming). Hier zeggen ze dat zij gewoon minder gaan produceren. Er is geen enkele wet die hen verplicht hun capaciteit maximaal in te zetten.
stylezzz @Calenji16 september 2023 21:28
Natuurlijk wel. Als jij 100 broden per dag bakt voor 3 euro per stuk, en je verkoopt er maar 50... dan laat je de prijs zakken naar bijvoorbeeld 2 euro in de hoop dat er dan wel genoeg klanten komen. Als dat nog niet genoeg klanten trekt kun je de prijs verlagen naar 1 euro, maar als je daarmee niet meer genoeg marge maakt om je personeel, apparatuur en energie te betalen dan kun je beter besluiten om 50 broden per dag te bakken voor 3 euro en hopen dat er in de toekomst weer meer klanten komen.
brugj03 @Calenji17 september 2023 12:06
Welkom to the real world.
We hebben hier gelukkig geen communisme.
computerjunky 16 september 2023 02:31
We hebben meer concurrentie nodig. Dan kan de concurrentie mooi in het gat springen en Samsung buiten spel zetten en afstraffen voor markt manipulatie. In veel markten is dit verboden maar in de geheugen markt gebeurt het al decennia en wordt er niets mee gedaan.
stylezzz @computerjunky16 september 2023 08:57
Er is al teveel concurrentie. Daarom schroeft samsung de productie terug om niet nog meer geld te verliezen.
SRI @computerjunky16 september 2023 09:35
Ik denk niet dat er meer concurrentie gaat komen. Deze markt is al moordend. De marges zijn vaak laag tot zelfs negatief (zoals nu geloof ik het geval is). Echter is voorraad aanhouden tot de prijs beter is ook erg kostbaar. Eventuele innovatie die voor een lagere productie prijs zou zorgen zou leuk zijn.

En hoezo is dit markt manipulatie? Als Samsung zou zeggen, luister jongens laten we allemaal minder gaan produceren of een minimale prijs vragen. Dan zou je over manipulatie praten. Een bedrijf heeft geen enkele plicht om zijn productie capaciteit volop te benutten.
MeMoRy 17 september 2023 08:48
Is dit niet gewoon marktmanipulatie? Mag dit wel?
brugj03 @MeMoRy17 september 2023 12:14
Dit heeft niets met marktmanipulatie te maken.
Dit is gewoon lagere school economie.
Zo van, als je verlies draait moet je meer geld vragen en minder aanbieden.
stylezzz @MeMoRy17 september 2023 10:35
Nee, het is slechts een persbericht van samsung. Het is aan de concurrentie wat daarmee te doen.
Bezulba @MeMoRy18 september 2023 13:50
Jij denkt dat er een wet is die overal in alle landen ter wereld geld waar bedrijven maximaal moeten blijven produceren ongeacht of hun producten verkocht worden cq winst maken?
Blaze85 15 september 2023 21:18
Ze gaan een flashmob organiseren in de Samsung-fabrieken?
telenut @Blaze8518 september 2023 09:29
nee, ze gaan die flashmob eindelijk stoppen, die liep blijkbaar uit de hand :-)
FlorC 16 september 2023 10:38
Als er een overproductie is van NAND , biedt dan terug wat meer MLC aan. Ik wil daar best meer voor betalen.
En voor al degene die hier klagen over te hoge prijzen : Toen ik met computers begon , telden we 150-200 euro neer voor 320 - 500 GB HDD's.
Nu krijg je er 2TB SSD's of meer voor , en jullie zijn nog niet tevreden ??
Als je ziet wat voor technologie en research dat er in SSD's zit , en dit voor minder dan 200 euro voor 2 TB of meer ?
Vergelijk dat eens wat je voor je 200 euro krijgt aan andere dingen.
Neem bv een headphone van Sennheiser bv HD600 , 2 luidsprekertjes in wat plastiek : een 300 euro.
sympa @FlorC16 september 2023 12:42
Ik kan me nog een SmartMedia flash-kaart herinneren van 32 MEGAbyte. Geen idee wat die kostte, weinig was het niet.
MrMarcie @FlorC16 september 2023 22:50
Toen ik begon waren de eerste HD's 10Mb en bijna Fl. 2.000 (€ 908,=).
brugj03 @FlorC17 september 2023 12:08
Je vergelijking raakt kant nog wal, maar is is wel geinig.
Je krijgt voor die 200 van je trouwens 4TB.
Inflatable 16 september 2023 10:55
Dit riekt weer naar kartelvorming als ze allemaal hun productie gaan verlagen.. Het lijkt de OPEC wel, al doen die het niet eens stiekem.. Maargoed, what else is new? Money makes the world go around.. Ik begrijp het ook wel dat de geheigenfabrikanten hun marges op peil willen houden om genoeg geld te verdienen..
brugj03 @Inflatable17 september 2023 12:11
Ik zie het al, geen economie gestuurd.
Das wel duidelijk.
Ik vraag me wel af waarom uit veel van deze reacties hier blijkt dat men denkt dat we hier in een communistische staat leven.

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