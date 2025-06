The North Face-moederbedrijf licht klanten in over datalek persoonsgegevens

Kledingmerk The North Face meldt in een mail naar klanten details over het datalek van afgelopen december. Bij een cyberaanval op moederbedrijf VF Corporation werden uiteenlopende persoonsgegevens buitgemaakt, maar geen betalingsgegevens of wachtwoorden.

Uit een mail die is ingezien door Tweakers, blijkt dat klanten van The North Face getroffen zijn door een datalek waarbij persoonsgegevens zijn buitgemaakt. Het gaat om gegevens die opgeslagen worden 'om online aankopen te beheren', aldus het merk. Een threat actor had in december toegang tot onder meer persoonsgegevens zoals e-mailadressen, namen, telefoonnummers en factuur- en verzendadressen van een onbekend aantal klanten dat bij het bedrijf producten heeft besteld. Ook de bestelgeschiedenis, de waarde van bestellingen en informatie over de betaalmethode waren bij het datalek betrokken.

Het bedrijf benadrukt daarentegen dat er geen bankrekening- of creditcardgegevens bij de aanval zijn ingezien, hoogstens verwijzingen naar de betaalmethode, dus bijvoorbeeld 'PayPal' of 'bankrekening'. Ook zouden de aanvallers geen wachtwoorden hebben kunnen inzien. The North Face waarschuwt mogelijk getroffen klanten toch om op te letten voor eventuele phishingaanvallen of verdachte e-mails.

Het moederbedrijf van The North Face, VF Corporation, meldde in december al dat er een cyberbaanval plaats had gevonden. Toen was daarentegen nog niet duidelijk in hoeverre klanten getroffen waren door de aanval en om data van welke merken het zou kunnen gaan. VF Corporation is tevens de eigenaar van onder meer Vans, Eastpak, Kipling en Timberland. Eerder dit jaar werd uit een document van de Amerikaanse SEC duidelijk dat er ruim 35 miljoen klanten door de cyberaanval getroffen werden.