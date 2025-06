Evernote voegt wachtwoordcontrole toe via Have I Been Pwned-database

Evernote gaat gebruikers waarschuwen als ze inloggen met een wachtwoord dat eerder is uitgelekt in andere datalekken.

Notitie-app Evernote zegt op X dat het een samenwerking is aangegaan met datalekdatabase Have I Been Pwned. Gebruikers die inloggen met een wachtwoord dat in die database is opgenomen, krijgen het verzoek het wachtwoord te resetten. Evernote zegt dat het ook tienduizend dollar aan Have I Been Pwned heeft gedoneerd.

🔒We recently took a proactive step to protect accounts that are using passwords that appear in public data breaches. Now, if a user tries to log in with a compromised password, they’ll be prompted to reset it immediately in order to keep the personal data within their account…