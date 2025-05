Hackers stelen gegevens van 33 miljoen Fransen bij betalingsverwerkers

De Franse betalingsbedrijven Viamedis en Almerys zijn gehackt. Bij die hack zijn de gegevens van 33 miljoen Fransen buitgemaakt. Het gaat onder meer om namen, geboortedata, burgerservicenummers en verzekeringsdetails.

Viamedis en Almerys regelen onder andere de betalingen van verzekeraars. De Franse privacywaakhond CNIL schrijft woensdag dat het eind januari door de bedrijven op de hoogte is gebracht van de hack. Eerder had Viamedis al een bericht over het datalek gedeeld op zijn LinkedIn-pagina. Details over de hack worden niet door de CNIL gedeeld. Daarnaast is nog niet bekend wie achter de aanval zit.

Wel zegt de toezichthouder dat er een onderzoek is gestart. Ook zijn er tot zover bekend geen bankgegevens, medische gegevens, adressen, telefoonnummers of e-mails gelekt. De CNIL benadrukt dat verzekeringsmaatschappijen die samenwerken met Viamedis en Almerys verplicht zijn om hun klanten op de hoogte te stellen van de hack. Verder vraagt de privacywaakhond aan getroffenen om de komende tijd extra alert te zijn op phishing.