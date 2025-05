Moederbedrijf FromSoftware koopt studio achter roleplayinggame Octopath Traveler

Mediaconglomeraat Kadokawa, het moederbedrijf van Dark Souls-studio FromSoftware, heeft de ontwikkelaar Acquire overgenomen. De Japanse studio heeft onder andere de rpg Octopath Traveler en het vervolg daarop ontwikkeld.

Kadokawa heeft het nieuws over de overname gedeeld in een kwartaalcijferapport. Het is onbekend hoeveel het bedrijf voor de overname heeft betaald. Acquire is opgericht in 1994. Naast de Octopath Traveler-spellen is de studio bekend van de Tenchu-games. De tweede en derde games in die serie, Tenchu: Stealth Assassins en Tenchu: Shadow Assassins, zijn in Japan uitgegeven door FromSoftware.