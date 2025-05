Updates of installaties van Home Assistant Supervisor werken weer - update

Home Assistant Supervisor kan door een storing niet geïnstalleerd of geüpdatet worden. Dit betekent dat bepaalde versies van Home Assistant niet geïnstalleerd kunnen worden, evenals add-ons. Home Assistant zegt aan een oplossing te werken.

Bij het installeren of updaten van de Supervisor van Home Assistant krijgen gebruikers een melding in beeld dat dit mislukt. Sommige lezers zeggen op GitHub ook een melding te hebben gekregen dat hun Home Assistant-systeem 'ongezond' is doordat de Supervisor niet geüpdatet kon worden.

Een Home Assistant-ontwikkelaar zegt dat het team weet wat de oorzaak is van de storing en zegt aan een oplossing te werken. Deze ontwikkelaar zegt ook dat de meldingen over de 'ongezonde' Supervisors genegeerd kunnen worden. De Supervisor is een onderdeel van Home Assistant dat gebruikers add-ons en het besturingssysteem laat beheren. Dat is alleen relevant voor zelfgehoste installaties. De Supervisor zit niet in Home Assistant Container, de Docker-installaties of de Python-versie van het smarthomebesturingssysteem.

Update, 17.33 uur - Home Assistant zegt dat de storing ontstond door een verandering in de manier waarop updates worden doorgevoerd. Deze verandering moest ervoor zorgen dat Supervisor sneller werd geüpdatet. Updates werden echter zo snel doorgevoerd, dat GitHubs container registry een storing gaf, waardoor gebruikers de update niet langer konden installeren. Home Assistant heeft de update daarom voorlopig teruggetrokken. Gebruikers die de update wel konden installeren, kunnen bij een reboot het systeem gebruiken zonder foutmeldingen. Home Assistant zegt de update op een later moment opnieuw te willen uitbrengen zonder dat deze foutmeldingen veroorzaakt.