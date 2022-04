Pokémon Go bestaat 5 jaar en heeft 5 miljard dollar opgeleverd volgens analisten

Pokémon Go werd precies vijf jaar geleden uitgebracht. De smartphonegame van Niantic heeft tot nu toe in totaal meer dan vijf miljard dollar aan omzet opgeleverd volgens analisten. In de eerste helft van dit jaar was de omzet hoger dan ooit.

Op 6 juli 2016 begon Niantic in een aantal landen met het verspreiden van Pokémon Go voor Android en iOS. In Nederland en België was de game op die dag nog niet beschikbaar, maar Android-gebruikers konden er al wel mee aan de slag door de apk buiten de Play Store om te downloaden. In de weken na de release werd Pokémon Go een wereldwijd fenomeen en kwam de AR-smartphonegame geregeld in het nieuws, bijvoorbeeld vanwege groepen spelers die overlast veroorzaakten en verdachte situaties.

Het spel was bij de release mateloos populair, maar had veel technische problemen en was onvolledig, concludeerde Tweakers destijds in een review. In de jaren na de release heeft Niantic de game flink verbeterd en uitgebreid. Er verschenen tal van nieuwe features en daarmee ook meer mogelijkheden voor spelers om geld uit te geven in het free-to-playspel. Zo kreeg de game Raid-battles in 2017 en een jaar later werden Research-missies toegevoegd. Ook in 2018 kreeg het spel de mogelijkheid om Pokémon te ruilen. In 2019 werd een pvp-functie voor gevechten toegevoegd en sinds 2020 werkt dat ook met online matchmaking.

Dat alles heeft Niantic volgens analisten van SensorTower inmiddels meer dan vijf miljard dollar aan omzet opgeleverd. Volgens het analistenbureau komt 36,6 procent van de totale omzet uit de Verenigde staten. Japan staat op de tweede plek met 32 procent en Duitsland komt op de derde plek met 5,4 procent. SensorTower schat dat Pokémon Go tot nu toe zo'n 632 miljoen keer is gedownload.

De omzet van 2020 zou uitgekomen zijn op 1,3 miljard dollar en dat zou een stijging zijn van 41 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Ook in 2021 doet Pokémon Go het volgens SensorTower erg goed. In de eerste zes maanden van dit jaar zou de game goed geweest zijn voor een omzet van 642 miljoen dollar. Dat zou 34 procent hoger zijn dan de omzet in de eerste helft van vorig jaar.

Omzet Pokémon Go volgens SensorTower

Videoreview van Pokémon Go uit juli 2016