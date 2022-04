Nothing Ear 1-oordoppen krijgen actieve noisecancellation en kosten 99 euro

De komende Nothing Ear 1-oordoppen krijgen actieve noisecancellation en een adviesprijs van 99 euro. Het bedrijf wil naar eigen zeggen de concurrentie aangaan met Apples AirPods Pro. Nothing maakt alle details over de oordoppen op 27 juli bekend.

Volgens Nothing krijgen de Ear 1-oordoppen ieder drie microfoons voor actieve noisecancellation. De oordoppen komen voor 99 euro beschikbaar bij 'verschillende retailers', meldt het bedrijf in een e-mail aan Tweakers. In een interview met TechCrunch vertelt Nothing-oprichter Carl Pei dat het bedrijf de Ear 1-oordoppen hoopt te positioneren als een concurrent voor de AirPods Pro van Apple.

Nothing zei de Ear 1-oordoppen aanvankelijk in juni aan te kondigen, maar het bedrijf stelde dit later uit tot 27 juli. Pei vertelt aan TechCrunch dat het transparante ontwerp van de oordoppen een van de redenen voor dit uitstel is. "Het blijkt dat er een reden is waarom er niet veel transparante consumentenproducten op de markt zijn," vertelde Pei. "Het is echt moeilijk om het van hoge kwaliteit te maken. Je moet ervoor zorgen dat alles er van binnen net zo goed uitziet als van buiten. Dus dat is waar het team mee bezig is geweest."

Verder maakt Pei bekend dat het niets zal doen met de merknaam Essential, die het bedrijf overnam van Android-oprichter Andy Rubin. "Voordat we Nothing heetten, was 'Essential' een van de namen waarover we intern aan het brainstormen waren. Dus dat is de reden waarom we het handelsmerk hebben verworven. We hebben geen plannen om iets met Essential te doen."