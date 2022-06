Pokémon Unite verschijnt op 22 september voor Android en iOS

5vs5-moba Pokémon Unite verschijnt op 22 september voor smartphones. Dat meldde The Pokémon Company op woensdag, tijdens een presentatie over komende games in de franchise. Het spel verschijnt voor Android en iOS en is al beschikbaar voor Nintendo Switch.

Het bedrijf meldt tijdens een Pokémon Presents-presentatie dat Unite ook twee nieuwe speelbare Pokémon krijgt, welteverstaan Sylveon en Mamoswine. Die twee personages worden in toekomstige updates toegevoegd aan het spel. Smartphonegebruikers kunnen zich vooraf registreren voor Pokémon Unite in de Apple App Store en Google Play Store, zodat de game bij release automatisch wordt geïnstalleerd op het apparaat van gebruikers. Gebruikers die zich vooraf registeren, maken ook kans op speciale in-game items.

Nieuwe features voor Brilliant Diamond en Shining Pearl

Naast de Pokémon Unite-releasedatum voor smartphones, toont The Pokémon Company ook nieuwe trailers voor Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl, die op 19 november uitkomen voor Nintendo Switch. Het zijn remakes van de oorspronkelijke Diamond- en Pearl-games, die in 2007 in Europa verschenen voor de Nintendo DS.

De games krijgen verschillende nieuwe features, ten opzichte van de originele games. Zo kunnen spelers in-game gevolgd worden door hun Pokémon. Ook krijgt de underground verschillende nieuwe features. Gamers kunnen in de remakes ook de outfits van hun personage aanpassen.

Pokémon Legends: Arceus krijgt trailer met nieuwe details

Begin volgend jaar verschijnt verder Pokémon Legends: Arceus, eveneens exclusief voor de Nintendo Switch. The Pokémon Company deelt ook nieuwe details over deze game. Pokémon Legends: Arceus wordt een openwereld-rpg waarbij Pokémon in het wild rondlopen en gevangen kunnen worden. De game speelt zich af in de Hisui-regio, wat later bekend komt te staan als Sinnoh. Het speelt zich ver voor de gebeurtenissen van eerdere Pokémon-spellen af.

In de nieuwe trailer geeft de ontwikkelaar onder andere details over het verhaal, de gameplay, en nieuwe Pokémon. Het vechtsysteem wordt bijvoorbeeld op de schop gedaan, onder andere met strong style- en agile style- aanvallen. 'Strong'-aanvallen richten meer schade aan, maar zijn langzamer en verlengen de tijd tussen aanvallen. 'Agile'-aanvallen zijn minder sterk, maar sneller om uit te voeren. De game staat in de planning voor 28 januari 2022.