The Lord of the Rings-serie van Amazon verschijnt in september 2022

Amazon gaat zijn eigen The Lord of the Rings-serie vanaf 2 september 2022 uitzenden via zijn streamingdienst Prime Video. In 2017 maakte het bedrijf bekend de wereldwijde rechten verworven te hebben. Er komen meerdere seizoenen.

De serie zal te zien zijn in 240 landen en gebieden waar Prime Video beschikbaar is en wekelijks wordt er een nieuwe episode vrijgegeven. Hoeveel afleveringen het eerste seizoen bevat, is nog niet bekendgemaakt. Eerder heeft Amazon al aangegeven dat er meerdere seizoenen komen. Amazon toont voor het eerst een afbeelding van de serie, maar laat nog geen trailer zien.

De serie speelt zich duizenden jaren af voor de gebeurtenissen uit The Hobbit en The Lord of the Rings. Volgens een omschrijving gaat de serie over zowel bekende als nieuwe personages en hun confrontatie met de opkomst van het kwaad in Midden-aarde. De opnames voor het eerste seizoen zijn afgerond, meldt Amazon Studios in een persbericht. Amazon maakte de opnames in Nieuw-Zeeland.

In 2017 kondigde Amazon aan de rechten verworven te hebben om een Lord of the Rings-serie te maken en wereldwijd uit te zenden. Naar verluidt heeft dat 250 miljoen dollar gekost. Volgens Variety kost de productie het eerste seizoen daarnaast nog eens 465 miljoen dollar. Daarmee is de serie veel duurder dan bijvoorbeeld Game of Thrones of The Mandalorian, die volgens de site zo'n 15 miljoen dollar per aflevering kostten.

Met de miljoeneninvesteringen wil Amazon meer klanten overhalen om een Prime Video-abonnement af te nemen, of een Prime-abonnement voor de webwinkel af te sluiten. Daarmee krijgen klanten ook toegang tot de videodienst. Het is niet bekend hoeveel Prime Video-abonnees er precies zijn. Bij de presentatie van de kwartaalcijfers begin dit jaar zei de toenmalige ceo Jeff Bezos dat 'meer dan 175 miljoen Amazon Prime-gebruikers' een film of serie gestreamd hadden in het afgelopen jaar.