AOC brengt 49"-monitor met 165Hz-paneel en resolutie van 5120x1440 pixels uit

AOC brengt een vernieuwde versie van de bestaande AG493UCX-monitor uit. De nieuwe AG493UCX2 is eveneens een 49"-monitor met een 32:9-verhouding en een resolutie van 5120x1440 pixels, al is de verversingssnelheid van het VA-paneel verhoogd van 120 naar 165Hz.

De AOC AG493UCX2 heeft een kromming van 1800R, wat betekent dat de mate van buiging gelijkstaat aan de kromming van een cirkel met een radius van 1,8 meter. De contrastverhouding is 3000:1 en de responstijd bedraagt volgens de fabrikant 1ms, al is dat de MPRT-waarde en dus niet de grijs-naar-grijsresponstijd. Adaptive Sync wordt ook ondersteund, binnen een bereik van 48 tot 165Hz.

Het scherm heeft een helderheid van 550cd/m² en VESA heeft er een DisplayHDR-label aan toegekend. Het gaat om het DisplayHDR 400-label. Dit is het laagste DisplayHDR-label dat de standaardisatieorganisatie aan monitoren kan toekennen. Het betekent dat het scherm weliswaar hdr ondersteunt, maar dat de hdr-ervaring niet heel overtuigend zal zijn. Verder kan de monitor 91 procent van de DCI-P3-kleurruimte weergeven.

Wat de specificaties betreft lijkt de AG493UCX2 sterk op de onlangs aangekondigde Philips 498P9Z. Vermoedelijk gaat het om hetzelfde paneel. Dat is waarschijnlijk geen toeval. Deze Philips-monitor wordt gemaakt door MMD, onderdeel van TP Vision. Laatstgenoemde brengt ook schermen uit onder de AOC-merknaam.

De Philips 498P9Z krijgt een adviesprijs van 1149 euro en heeft net als de AG493UCX2 een kvm-switch. De adviesprijs van het nieuwe AOC-scherm is nog onbekend, maar zal waarschijnlijk in de buurt van de adviesprijs van 1149 euro zitten. Het Philips-scherm is vanaf augustus verkrijgbaar; wanneer de AG493UCX2 te koop zal zijn, is nog onduidelijk.