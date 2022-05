Menig power user zal claimen dat de combinatie van twee beeldschermen absoluut noodzakelijk is voor optimaal gebruik van je pc en maximale flexibiliteit van je vensters. Maar wat als je met slechts één scherm alles zou kunnen dat je voorheen met twee schermen deed? Allemaal in een strakke vormgeving, met net zoveel pixels als op je twee schermen, maar zonder storende rand in het midden? Met de AG493UCX van AOC moet dat allemaal mogelijk zijn en hoef je voortaan alleen maar een knoeper van een scherm op je bureau te zetten.

De gekromde 49"-monitor combineert in feite twee schermen met 2560 bij 1440 pixels, een beeldverhouding van maar liefst tweeëndertig staat tot negen. Met 1800R heeft het scherm een scherpe kromming met een radius van 1,8 meter. Zo zit je behoorlijk 'immersief' in het beeld van je monitor en het is ook niet gek dat AOC met het scherm mikt op gamers. Daartoe wordt FreeSync-ondersteund, met een maximale verversingssnelheid van 120Hz en volgens opgaaf van de fabrikant redelijk rappe reactietijden.

De AG493UCX is met een vanafprijs van ongeveer duizend euro een van de goedkoopste beeldschermen van dit formaat die het equivalent van twee 1440p-schermen zijn. We nemen deze 49"-monitor onder handen om de beeldkwaliteit ervan te onderzoeken, maar ook om te zien hoe dit scherm in de praktijk bevalt: waar moet je op letten en waarmee moet je rekening houden?