Luigi's Mansion 2 HD komt volgende zomer naar de Nintendo Switch

Luigi's Mansion 2 HD verschijnt in de zomer van volgend jaar voor de Nintendo Switch. Dat bevestigde de ontwikkelaar op donderdag tijdens zijn Direct-presentatie. Nintendo kondigde de remaster van Luigi's Mansion 2 eerder al aan.

Nintendo deelde donderdagmiddag een uitgebreidere trailer van Luigi's Mansion 2 HD. Het spel verschijnt volgens de maker in de zomer van 2024. Nintendo deelt echter nog geen concrete releasedatum. Het betreft in ieder geval een remaster van Luigi's Mansion 2, die in 2013 verscheen voor de 3DS. De Switch-versie krijgt betere graphics.

Nintendo kondigde de Luigi's Mansion 2-remaster in juni al aan. De game had toen echter nog geen naam. Nintendo meldde toen ook alleen dat de game ergens in 2024 zou verschijnen, maar concretiseert dit nu naar komende zomer.