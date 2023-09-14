Luigi's Mansion 2 HD komt volgende zomer naar de Nintendo Switch

Luigi's Mansion 2 HD verschijnt in de zomer van volgend jaar voor de Nintendo Switch. Dat bevestigde de ontwikkelaar op donderdag tijdens zijn Direct-presentatie. Nintendo kondigde de remaster van Luigi's Mansion 2 eerder al aan.

Nintendo deelde donderdagmiddag een uitgebreidere trailer van Luigi's Mansion 2 HD. Het spel verschijnt volgens de maker in de zomer van 2024. Nintendo deelt echter nog geen concrete releasedatum. Het betreft in ieder geval een remaster van Luigi's Mansion 2, die in 2013 verscheen voor de 3DS. De Switch-versie krijgt betere graphics.

Nintendo kondigde de Luigi's Mansion 2-remaster in juni al aan. De game had toen echter nog geen naam. Nintendo meldde toen ook alleen dat de game ergens in 2024 zou verschijnen, maar concretiseert dit nu naar komende zomer.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 14-09-2023 20:25 23

14-09-2023 • 20:25

23

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Reacties (23)

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iwaarden 14 september 2023 20:37
Nou lekker dan, hier al een enthousiaste koter rondspringen. Moet ie nog een jaar wachten.

Normaal kondigd Nintendo een game aan om hem dan binnen een half jaar ofzo te releasen, iig zo komt het vaak op mij over. Super Mario Wonder is bijvoorbeeld in juni aangekondigd en komt in oktober uit.

Wat mij betreft hebben ze deze veel te vroeg aangekondigd voor een HD remaster.

[Reactie gewijzigd door iwaarden op 22 juli 2024 21:23]

Inverted_World @iwaarden14 september 2023 20:40
Verschrikkelijk inderdaad!

Weet je nog wat toen Tears of the Kingdom werd geteased? ;)
Dazzyreil @Inverted_World15 september 2023 00:06
Ik weet nog die 7 seconden met de Prime 4 logo wat het best bekeken trailer was.
Dat is pas zwaar.
Paultje3181 @Dazzyreil16 september 2023 08:27
Was Duke Nukem Forever niet lang genoeg?
Ashketchum22 @Paultje318117 september 2023 16:54
xD
DN Forever was een klasse appart nadat de game 4x van developer was veranderd xD.
Die game hadden ze gewoon nooit moeten uitbrengen. Was merkbaar op release een bij elkaar geraapt zooitje....
Ashketchum22 @Dazzyreil17 september 2023 16:53
Om 2 jaar later aan te kondigen dat ze alle progressie de prullenbak in gegooid hadden omdat de game niet de richting op ging die ze wilden, en ze opnieuw waren begonnen 🙈
Tweakert2020 @iwaarden14 september 2023 22:55
Wat een luxe problemen.
Leuk toch zo’n aankondiging, dan heeft ie wat naar uit te kijken!
NotSoSteady @iwaarden14 september 2023 21:37
Goede les voor jouw kind.
HaterFrame 14 september 2023 20:35
Ik heb hier een xbox sx en een switch staan, en blijf me verbazen hoe goed Nintendo het met gameplay kan doen. Dan maken de graphics echt niet meer uit, kan ook niet wachten om dit deel te spelen :)
Linksquest Moderator Spielerij
14 september 2023 20:41
Hier heb ik veel zin in, eindelijk ook deze die ik op het grote scherm kan spelen :D
Rouwette 14 september 2023 22:33
Lijkt wel erg veel op de 3 ja ik weet dat dit spel er eerder was.

Voor ons niet echt een toevoeging op de Switch.
Rietveldusa @Rouwette15 september 2023 20:40
dat heb ik dus ook, ik dacht is dit nou niet gewoon Luigi's mansion 3 gameplay?
MetalSonic
14 september 2023 23:12
Hier kijk ik echt naar uit! Leuke gameplay en veel sfeer. Kom maar op.
Carlos0_0 15 september 2023 07:04
Ik had deel 1 of 2 ooit eens gespeeld op de ds, geen goeie ervaring mee gehad bestijg etc.
Ik vond deel 3 echt super gaaf uiteindelijk op de switch, dus hopelijk is de besturing beetje opgepoetst ik ga hem spelen.

Jammer alleen dat nog. zo lang duurt volgens mij zou die eerst in februari ofzo komen.
storchaveli 14 september 2023 23:36
Kunnen we hier uit concluderen dat er volgend jaar geen switch opvolger op de planning staat? 🤓
RVervuurt @storchaveli15 september 2023 06:49
Nee.
JeroenED @storchaveli15 september 2023 13:46
Er worden toch ook nog steeds games uitgebracht voor PS4? Ze kunnen deze evengoed maken voor de switch en z'n opvolger. Meer nog, als ze nu ook zouden aankondigen dat deze voor de switch 2 uitkomt ontneem je de kans van de hardware divisie van Nintendo om zelf de switch 2 te bevestigen/aan te kondigen. Zeker al omdat dit spel ook door nintendo gemaakt is en dat gerucht dan alleen maar waarheidsgetrouw kan zijn.
anno361 14 september 2023 23:44
Lijkt toch wel bijna precies hetzelfde te zijn als Luigis Mansion 3,
maar dan sowieso met slechtere graphics, ook al wordt het nu HD.

Verspilling van resources.
HADES2001 15 september 2023 08:48
Mooi!, de 3DS was voor mij net een te klein scherm en met me lange vingers niet lekker vasthouden. Kan niet wachten dat ik deze kan spelen met een normale controller op het grote scherm.

[Reactie gewijzigd door HADES2001 op 22 juli 2024 21:23]

beantherio 15 september 2023 10:06
Ik heb geen bezwaar tegen remasters van spellen, maar bij deze voelt het alsof ie veel te vroeg komt. Nintendo had misschien beter de tijd kunnen steken in een nieuw spel of deze kunnen remasteren voor een eventuele opvolger van de Switch. Voor mijn gevoel is het 3DS-origineel nog maar een paar jaar uit.

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