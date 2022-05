Aantal dagelijkse Facebook-gebruikers krimpt voor het eerst sinds oprichting

Facebook heeft voor het eerst sinds de oprichting wereldwijd minder dagelijkse gebruikers dan in het voorgaande kwartaal. Moederbedrijf Meta zegt tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers dat ook de groei in advertentie-inkomsten minder hoog is dan gedacht.

Meta spreekt in het financiële verslag over 1,93 miljard dagelijks actieve gebruikers; in een presentatie van diezelfde cijfers wordt nog preciezer vermeld dat Facebook in het vierde kwartaal van 2021 1,929 miljard dagelijks actieve gebruikers wereldwijd had. Dat zijn er een miljoen minder dan in het derde kwartaal, toen Facebook nog door 1,930 miljard gebruikers per dag werd bezocht. Het is voor het eerst sinds Facebook in 2004 werd opgericht dat het platform in een kwartaal minder van zulke 'DAU's' had dan in het kwartaal ervoor. Het aantal maandelijks actieve gebruikers steeg wel met een miljoen gebruikers naar 3,59 miljard.

Meta geeft alleen het aantal gebruikers voor Facebook. Daarnaast noemt het het aantal actieve gebruikers op al zijn platforms samen, waar dus ook Instagram en WhatsApp onder vallen, maar die worden niet apart gespecificeerd. Het aantal dagelijks actieve gebruikers over al die diensten is 2,82 miljard, ten opzichte van 2,81 miljard een kwartaal eerder. De groei is daarmee een stuk kleiner dan de groei in de afgelopen twee jaar, toen er telkens zo'n 100 miljoen nieuwe gebruikers per maand bij kwamen.

De tegenvallende groeicijfers betekenen niet dat de winst van het bedrijf daalt. Meta behaalde een winst van 39 miljard dollar in heel 2021, ten opzichte van 29 miljard in 2020. Daarvan kwam het overgrote merendeel van advertenties. De omzet uit advertenties is wel lager dan verwacht. Dat wijt Facebook onder andere aan de veranderingen die Apple doorvoerde in iOS, waardoor het makkelijker wordt voor gebruikers om trackingads te weigeren. Meta geeft ook veel geld uit aan Reality Labs, het onderdeel dat onder andere werkt aan metaverseapplicaties. Dat kostte 10 miljard dollar in het vorige jaar, met een omzet van 2,3 miljard dollar die voornamelijk aan de verkoop van de Quest-headset en virtualrealityapplicaties te danken is.