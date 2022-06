Het is eigenlijk gek dat het nog zo lang heeft geduurd. Apps voor smartphones bestaan natuurlijk al sinds de jaren negentig van de vorige eeuw, maar toen de vloedgolf aan apps kwam rond 2008 en 2009, bleek dat er een goudmijn in zat. Smartphones zijn goudmijnen voor data en data was het nieuwe goud. Apps jatten van gebruikers schaamteloos contactenlijsten, locatiedata en andere gegevens.

Intussen is het nodige veranderd. Apple voegde het vragen van toestemming voor toegang tot locatie, microfoon en camera in bij iOS 8 in 2014, Google volgde met Android 6 Marshmallow in 2015. In de afgelopen jaren zijn die systemen verder verfijnd, waarbij bijvoorbeeld nieuwe Android-versies permissies intrekken als gebruikers de app een maand lang niet gebruiken.