Google voegt privacylabels toe aan Gmail op iOS

Google heeft een privacylabel toegevoegd aan de Gmail-app voor iOS. Dat is sinds december verplicht voor iedere app, maar er zijn nog veel apps van de internetgigant die zo'n label nog niet tonen.

Het nieuwe privacylabel werd opgemerkt door MacRumors. Het gaat om een serverside-update, en niet om een nieuwe versie van de Gmail-app voor iOS. De veranderingen zijn te zien in de App Store. Daar staat dat Gmail van 28 datapunten gegevens verzamelt. Naast diagnostische gegevens en identifiers worden ook e-mails, sms-berichten, 'audio-data' en zoekgeschiedenis gebruikt voor personalisatie. De locatiegegevens, een gebruikers-id en gebruiksdata worden verzameld voor third-party-advertenties.

Gmail is de tweede app van Google die voorzien is van het privacylabel. Sinds december moeten iOS-apps een privacylabel krijgen waarin staat welke informatie een app verzamelt en met welk doel. Eerder deze maand voegde Google dat label al toe aan de YouTube-app, maar tot nu toe was dat de enige Google-app die het label kreeg. Het is nog niet bekend wanneer het bedrijf van plan is andere apps zoals Drive of Maps te voorzien van de labels.