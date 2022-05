Nintendo Switch Oled en Metroid Dread

We zijn inmiddels gewend geraakt aan het verschijnsel dat consolemakers binnen dezelfde generatie een of meerdere vernieuwingen doorvoeren in hun consoles. Dat gold al voor de aloude consoles uit de jaren negentig en komt anno nu alleen maar vaker voor. Met de Nintendo Switch Oled heeft Nintendo al zijn vierde versie van de hybride handheld-thuisconsole uitgebracht. Eerder verscheen immers al de Switch Lite, die alleen als handheld te gebruiken is, en een vernieuwde versie van de standaardconsole, met aan boord een betere accu. De Switch Oled bevat niet alleen die betere accu maar ook - de naam geeft het een klein beetje weg - een oledscherm.

Op de volgende pagina gaan we dat scherm wat nader bekijken. We hebben wat beeldschermtestjes gedaan en de Switch Oled daarbij vergeleken met zijn voorgangers, zodat we een beeld kunnen geven van hoe hun prestaties onderling verschillen. We hebben bijvoorbeeld gekeken naar kleurtemperatuur en gemiddelde kleurfout, waarbij we ook verschillende instellingen van de Switch Oled hebben meegenomen, terwijl we daar resultaten van de Switch Lite en het oudste Switch-model naast hebben gezet.

Het scherm is niet het enige dat nieuw is aan de Switch Oled. In de basis is de console niet heel anders dan het oudere model, dus ook weer met een los scherm en Joy-Cons die losgehaald kunnen worden. Het oledmodel is dus niet, zoals de Switch Lite, alleen in handheld bruikbaar. Er wordt dan ook een nieuw dock meegeleverd, waar met name aan opvalt dat er nu een ethernetpoort aanwezig is. Dat was bij het dock van de vorige Switch-versies niet het geval. Daarnaast valt aan zowel de Joy-Cons als het dock natuurlijk de nieuwe kleur op: de Switch Oled wordt geleverd met witte Joy-Cons en een wit dock. De onderdelen zijn trouwens gewoon uitwisselbaar met oude Switch-consoles, dus je kunt ook je oude Joy-Cons gebruiken. De witte onderdelen worden echter niet los verkocht, dus als je gecharmeerd bent van de witte varianten, zul je echt een Switch Oled moeten kopen.

Het introduceren van nieuwe hardware had wellicht een goed moment kunnen zijn om de techniek van bijvoorbeeld de Joy-Cons kritisch te bekijken. Bekend is immers dat de controllers van Nintendo last kunnen hebben of krijgen van ‘drift’, waarbij de thumbsticks niet meer goed werken. Dat is echter niet gebeurd. De nieuwe Joy-Cons zijn aan de binnenkant gelijk aan de oude modellen, waardoor op dit punt dus geen verbetering hoeft te worden verwacht. Het door Tweakers geteste exemplaar werkte naar behoren, maar als gezegd: het is bekend dat er problemen mee kunnen ontstaan.

We zien wel vernieuwingen aan de achterkant, waar een veel grotere en stabielere kickstand is te vinden. Niet alleen zorgt de lengte van de kickstand voor meer stabiliteit, je kunt hem ook in meerdere standen zetten. Je kunt er op die manier voor kiezen om het scherm plat te leggen, waarbij de kickstand kan zorgen voor een kleine verhoging. Al met al biedt dit meer gebruiksgemak en dat moedigen we altijd aan, al is dit voor ons niet de manier waarop we de Switch het vaakst gebruiken.

Of je het scherm nu los neerzet of de Switch als handheld in je handen hebt: je profiteert in elk geval van een andere verbetering. Door het grotere scherm heeft Nintendo een nieuwe manier moeten zoeken voor de manier waarop de speakers in het apparaat zijn verwerkt. De kleinere ruimte die overbleef aan de binnenkant zorgt ervoor dat de oude open-type speakers niet meer voldoende volume kunnen produceren. Nintendo heeft daarom gekozen voor closed-type speakers die meer volume kunnen produceren en ook voor een helderder geluid zorgen. Het verschil is merkbaar: de Switch Oled heeft duidelijk een beter geluid dan de oudere modellen.

Het betere geluid is een van de dingen die je tijdens het spelen natuurlijk merkt, maar dat geldt ook voor een aantal andere zaken. Zo is de console wat zwaarder dan zijn voorgangers. Het is geen wereld van verschil, maar we hadden wel het idee dan onze handen iets eerder moe werden bij lange gamesessies. Wellicht dat de combinatie van meer gewicht vasthouden en ondertussen gamen daar debet aan was, maar dat is een aanname en het kan ook nog per persoon verschillen.

Meer opslag, zelfde rekenkracht

Een laatste merkbaar onderdeel is er een voor gamers die ervan houden veel games door elkaar te spelen: de grotere opslagcapaciteit. Het oledmodel heeft tweemaal zoveel interne opslagruimte als de oudere Switch-consoles, wat simpelweg betekent dat je meer games tegelijk geïnstalleerd kunt laten staan, wat zeker in een tijd waarin games steeds groter worden geen overbodige luxe is.

Behalve de opslag bevat de oled onder de motorkap geen verregaande hardwarematige veranderingen. Zo wordt dezelfde Nvidia Tegra X1+-soc gebruikt die de herziene versie van de Switch uit 2019 al langer aan boord heeft. Mocht je op pcb-niveau willen weten wat er allemaal te vinden is aan de binnenkant van de Switch Oled, dan raden we je aan de Tweakblog van JackAvery te lezen, waarin hij allerlei beeldmateriaal presenteert en een uitvoerige analyse geeft.