Honor presenteert volgende week vermoedelijk eerste smartphone zonder Kirin-soc

Honor presenteert volgende week zijn V40-smartphone, de eerste grote aankondiging van een telefoon sinds Huawei het dochterbedrijf verkocht. Volgens geruchten heeft de telefoon geen Huawei HiSilicon Kirin-soc, maar een soc van concurrent MediaTek.

Beeld uit teaservideo

Honor bevestigt op Weibo dat de presentatie volgende week plaatsvindt en laat een beetje van de voorkant van de telefoon zien. Die voorkant lijkt sterk op een Huawei-telefoon, namelijk de Nova 8 Pro. Een Honor V40-hoesje dat verscheen op Weibo doet vermoeden dat het gaat om een telefoon met hetzelfde uiterlijk. Veel Honor-telefoons waren afgelopen jaren afgeleiden van Huawei-ontwerpen.

Nu Huawei onlangs Honor verkocht aan de overheid van Shenzhen, heeft Honor de vrijheid om een andere soc in zijn telefoons te gebruiken dan die van Huawei. Dat is al het geval in de V40, claimen eerdere geruchten. De V40 zou een MediaTek Dimensity 1000 gebruiken, de meest high-end 5G-soc van de Chinese processorontwerper. Honor heeft dat niet bevestigd.

Het is ook onbekend of de V40 buiten China zal uitkomen. Er is nog geen Nederlandse uitnodiging voor een evenement rondom de V40 opgedoken, maar vaak presenteren Chinese bedrijven hun telefoons eerst in China en pas later in een variant voor de Europese markt.