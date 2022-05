Gerucht: Google wil radartechniek gebruiken om slaap te tracken in slim scherm

Google zou de radartechniek die het heeft ontwikkeld onder de naam Soli willen gebruiken om slaap te tracken met een slim scherm die naast het bed staat. De radar zou bewegingen van gebruikers bijhouden om te kijken hoe diegene slaapt.

Soli op Pixel 4 Het gaat om een product onder de naam Nest Hub, meldt 9to5Google. De huidige Nest Hub is een slim scherm met speaker dat een paar jaar geleden uitkwam onder de naam Home Hub. Google heeft in de tussentijd al zijn producten met de Home-naam in de Nest-serie van smarthome-producten gezet.

De nieuwe Nest Hub zal vermoedelijk ook dienst kunnen doen als alarmklok naast het bed om bijvoorbeeld 's nachts gedimd de tijd weer te geven en 's ochtends gebruikers te wekken. De Soli-radar zou het apparaat volgens de site gebruiken voor het bijhouden van beweging om daarin patronen van slaap te herkennen.

Google zei al eerder dat de Soli-radar uit de Pixel 4 terug zou komen in andere producten. Dat gebeurde al eerder in een goedkopere versie van de Nest-thermostaat. De Soli-radar werkt met radiogolven, in het geval van Soli tussen 57 en 64GHz. Google maakt daarbij gebruik van twee modulatiearchitecturen: frequency modulated continuous wave en direct-sequence spread spectrum. De radiosignalen echoën terug van een object om zo beweging in 3d waar te nemen.