Google Nest Hub 2 krijgt volgens uitgelekte specificaties Soli-radar

Een Amerikaanse retailer heeft de specificaties en features van de Google Nest Hub 2 online gezet. De opvolger van de Nest Hub, die bij release Home Hub heette, lijkt daarmee snel op de markt te verschijnen. In de Nest Hub 2 zit onder meer een Soli-radar.

De Soli-radar is er voor Motion Sense, vermoedelijk gebarenbesturing van de smarthomespeaker met ingebouwd scherm, schrijft retailer B&H. De Soli-radar zat in de Google Pixel 4-telefoons van 2019 om gebruikers gebaren te laten maken boven het scherm, maar keerde niet terug in de Pixel 5 van 2020. Wel zit Soli ook in een Nest-thermostaat die Google vorig jaar aankondigde.

Daarnaast zit er een kleurensensor in voor de verbetering van Ambient EQ, een functie om de kleurtemperatuur aan te passen op het omgevingslicht. Die functie zit al in de Home Hub uit 2018, die na de release de naam Nest Hub kreeg.

De Nest Hub 2 heeft verder een thermometer aan boord. Het 7"-touchscreen heeft een resolutie van 1024x600 pixels. Dat is dezelfde diagonaal en resolutie als de voorganger uit 2018. Het is nog onbekend wanneer Google het apparaat gaat aankondigen. B&H heeft geen foto's online gezet van de Nest Hub 2. Het apparaat staat voor 100 dollar in de webwinkel.

Terugkijken: videoreview van de Google Nest Hub, voorheen Home Hub, uit 2018