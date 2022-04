Nieuwe Google Nest Hub kan slaap tracken met Soli-radar

Google heeft zijn tweede generatie van de Nest Hub aangekondigd. De nieuwe versie heeft een ingebouwde Soli-radar voor gebarenbediening en slaaptracking. Dat gaat op den duur werken met een abonnement.

De vernieuwde Google Nest Hub lijkt veel op zijn voorganger, die oorspronkelijk als de Home Hub uitkwam. Het gaat wederom om een smarthomehub met een ingebouwd 7"-touchscreen, met een resolutie van 1024x600 pixels. Het nieuwe model heeft een grotere speaker, met een diameter van 43,5mm en daardoor zouden lage tonen beter moeten klinken.

Verder krijgt de nieuwe Nest Hub een derde microfoon en een chip voor machinelearning. Dat zou het apparaat beter moeten laten reageren op stemcommando's. Volgens de specificaties zit er een quadcore-soc met Arm-cores op 1,9GHz in de Nest Hub. Verdere details over de soc zijn niet bekend.

Volgens The Verge heeft de vernieuwde Nest Hub een Thread-radio aan boord voor communicatie met andere smarthome-apparaten die Thread ondersteunen. Aanvankelijk is dat echter nog niet actief, maar Thread-ondersteuning zou later ingeschakeld worden.

Soli-radar en Sleep Sensing

Net als de voorganger heeft de nieuwe Nest Hub geen ingebouwde camera, maar door de Soli-radar kan het apparaat bewegingen waarnemen. Dat wordt gebruikt voor gebarenbediening en voor de nieuwe functie Sleep Sensing. Als gebruikers de Nest Hub naast hun bed zetten, kan het apparaat statistieken bijhouden over slaap.

Volgens Google kan de Nest Hub ook kleine bewegingen zoals adempatronen waarnemen. Er is een optie om het apparaat zo te configureren, dat het enkel de bewegingen van één kant van een tweepersoonsbed volgt. Vooralsnog geeft de Nest Hub geen details over slaappatronen, iets dat slaaptrackers die op het lichaam worden gedragen, wel doen.

Google schrijft dat Sleep Sensing een abonnement nodig heeft, maar nu gaat het om een preview die gratis is tot volgend jaar. De techniek moet onderdeel worden van Fitbit en Fitbit Premium, maar details daarover zijn nog niet bekend. Het is dus nog niet duidelijk wat een Sleep Sensing-abonnement gaat kosten.

Google werkt al jaren aan zijn Soli-radar. De techniek zat in de Pixel 4 en 4 XL en er is een Nest-thermostaat met Soli. De radar zit niet in de Pixel 5, maar Google gaf eind vorig jaar al aan dat die wel weer in andere producten zou terugkomen.

Of en wanneer de Nest Hub in Nederland en België verschijnt, is nog niet bekend. Google heeft het apparaat aangekondigd in de Verenigde Staten en brengt het daar op 30 maart uit, voor een adviesprijs van 100 dollar.