'Google repareert bug die Nest Hub-gebruiker andermans deurbelcamera liet zien'

Het lijkt erop dat Google een bug heeft gerepareerd die bij tenminste één gebruiker van de Nest Hub ervoor heeft gezorgd dat andermans deurbelcamera zichtbaar was. De internetgigant had al laten weten te werken aan het probleem.

Eerder deze maand liet een gebruiker van de Nest Hub op Reddit weten dat hij beelden zag van een deurbelcamera die niet van hem is. Hij stelde dat hij geen Nest-deurbel bezit, waardoor de beelden dus van andermans account afkomstig moeten zijn. Een Google-woordvoerder reageerde toen dat er aan het probleem wordt gewerkt, en nam contact op met de Reddit-gebruiker om de Nest Hub-hub op te laten sturen voor onderzoek.

Volgens de Reddit-gebruiker heeft hij dit inmiddels gedaan, en heeft Google hem ook verteld dat de bug inmiddels is gerepareerd via een software-update. De internetgigant heeft echter publiekelijk niets bekendgemaakt; op een verzoek tot commentaar is tot nu toe niet gereageerd. Daardoor is ook niet duidelijk of het probleem bij meer mensen is gezien.

Het is niet de eerste keer dat andermans beelden opduiken bij de verkeerde persoon. Eerder hadden Xiaomi-camera's gekoppeld aan de Google Assistant last van dit probleem.