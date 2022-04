Sony brengt in april compacte waterdichte draadloze speaker uit voor 60 euro

Sony heeft de compacte draadloze speaker SRS-XB13 aangekondigd. De speaker is grotendeels waterdicht en heeft een accuduur van ongeveer zestien uur. Sony claimt dat de kleine speaker krachtig geluid biedt door het gebruik van een dsp.

De speaker is de opvolger van de XB12 en heeft grotendeels dezelfde specificaties. Hij is ook water- en stofdicht, met een IP67-rating. Dat wil zeggen dat het apparaat volledig stofdicht is en blijft werken nadat het dertig minuten onder water is gehouden op een diepte van vijftien centimeter tot een meter. De speaker heeft een accuduur die vergelijkbaar is met die van zijn oudere broertje, ongeveer zestien uur bij een gemiddeld volumeniveau.

Het is mogelijk om twee XB13-speakers draadloos te verbinden voor stereogeluid en met een ingebouwde microfoon kan de SRS-X13B gebruikt worden voor handsfree bellen. Het apparaat verbindt via bluetooth en Google Fast Pair-technologie voor het snel verbinden met Android-apparaten. De speaker heeft een USB-C-aansluiting voor opladen.

Hoewel de SRS-X13B klein is, levert hij volgens Sony kamervullend geluid, vooral als hij ondersteboven opgehangen wordt aan een hoog punt. De speaker heeft een passieve radiator die lage tonen versterkt en is voorzien van een digital signal processor. Volgens Sony zorgt die processor voor 'helderder geluid dat zich verder verspreid'. Sony brengt de SRS-XB13 uit in april in zes kleuren, voor een adviesprijs van 60 euro.