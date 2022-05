Gerucht: Google brengt binnenkort goedkope Nest-thermostaat uit met Soli-radar

Google zou in de komende weken zijn goedkoopste thermostaat uitbrengen onder het Nest-merk tot nu toe. De nieuwe Nest zou 129 dollar moeten kosten en leunen op gebarenbesturing met de Soli-radar, een techniek die ook in de Pixel 4-smartphone zit.

Soli op Pixel 4 De gebaren zijn onder meer op en neer vegen en naar de thermostaat toe of er vanaf bewegen met de hand, claimt financieel persbureau Bloomberg. De thermostaat zou ergens in de komende weken in de verkoop moeten gaan voor 129 dollar. De Nest Thermostat-E kost 179 euro, de Nest V3 staat momenteel in de Pricewatch voor 199 euro.

De lagere prijs zou onder meer komen door een plastic behuizing en past binnen de strategie van Google om hardware tegen lagere prijzen in de winkel te leggen, redeneert Bloomberg. De Pixel 5 kost met 629 fors minder dan voorganger Pixel 4, die 749 euro kostte. Bovendien kwamen er van Pixel-telefoons goedkopere modellen.

Google zei al eerder dat de Soli-radar uit de Pixel 4 terug zou komen in andere producten. Vorige maand was een nieuwe Nest-thermostaat te zien in een FCC-keuring en Droid-Life schreef toen al dat de documentatie laat zien dat er een 60GHz-zender en -ontvanger op zit. Dat is de frequentie die Google gebruikt voor Soli.

De Soli-radar werkt met radiogolven, in het geval van Soli tussen 57 en 64GHz. Google maakt daarbij gebruik van twee modulatiearchitecturen: frequency modulated continuous wave en direct-sequence spread spectrum. De radiosignalen echoën terug van een object of, zoals bij de Pixels de bedoeling is, je hoofd of hand. Het is onbekend of de technologie voor 3d-gezichtsherkenning, vergelijkbaar met Apples Face ID, terug zal keren op andere Google-producten.