MediaTek presenteert Dimensity 1000+-soc met ondersteuning voor 144Hz-schermen

MediaTek presenteert een nieuwe variant van zijn Dimensity 1000-soc met ingebouwde 5g-modem. De 1000+-variant is mogelijk een iets snellere versie, vergelijkbaar met de plusversies die Qualcomm van socs maakt. De soc ondersteunt nu 144Hz-schermen.

In de aankondiging van de MediaTek Dimensity 1000+ noemt de fabrikant niet wat de exacte specificaties zijn. Het bedrijf meldt dat de soc is gebaseerd op de Dimensity 1000-serie, de eerste soc daarin werd vorig jaar aangekondigd. MediaTek verwijst in de aankondiging naar de specificatiepagina van die soc.

Volgens cnBeta, dat een presentatie van de soc bijwoonde, kan de nieuwe variant schermen aansturen met een verversingssnelheid van 144Hz. Bij de reguliere Dimensity 1000 is dat maximaal 120Hz. De plusvariant zou bedoeld zijn voor gamesmartphones.

Tot nu toe zijn er nog geen smartphones met de reguliere Dimensity 1000-soc verschenen, wel kwamen er telefoons uit met de Dimensity 1000L, waaronder de Oppo Reno3. Die L-versie is vermoedelijk een variant die juist wat minder goed presteert, terwijl de plusversie waarschijnlijk gebruikmaakt van de beste chips en daardoor hoger geklokt kan worden of minder verbruikt. Waarom de reguliere Dimensity 1000 nog niet in smartphones is te vinden, is niet duidelijk.

De Dimensity 1000-socs worden op 7nm gemaakt, hebben vier Cortex-A77-kernen en vier Cortex-A55-kernen. De gpu is een Mali-G77MP9 en MediaTek voorziet de soc van de derde generatie van zijn ai-chip. De geïntegreerde 5g-modem werkt alleen op frequenties onder 6GHz en biedt een maximale downloadsnelheid van 4,6Gbit/s. De uploadsnelheid is maximaal 2,5Gbit/s.