MediaTek presenteert T700-modem voor 5g-verbinding in Intel-laptops

Processorontwerper MediaTek heeft zijn T700-modem gepresenteerd voor laptops met Intel-processors. Het modem kan laptops 5g-ondersteuning bieden op frequenties onder 6GHz. De eerste laptops moeten begin volgend jaar verschijnen.

MediaTek heeft geen exacte specs van het modem online gezet. Het modem moet in elk geval werken met standalone en non-standalone-netwerken op 5g, meldt het bedrijf. Bij standalone-netwerken is de radiotechnologie en backhaul gebaseerd op 5g-technologie, terwijl dat bij non-standalone alleen de radiotechnologie is.

Het modem werkt niet 5g op hoge frequenties, die providers aanduiden als mmWave-frequenties. Op deze golflengte zijn andere en vaak grotere antennes nodig en bovendien is het bereik beperkt. In enkele landen zijn mmWave-netwerken in de lucht, maar dat gebeurt voorlopig niet in de Benelux. De eerste laptops met Intel-processors en het MediaTek T700-modem moeten begin volgend jaar verschijnen. Het is onbekend welke fabrikanten laptops gaan leveren met mobiele verbindingen.