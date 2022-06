Intel introduceert 5G-modem met eSIM voor laptops

Intel presenteert een 5G-modem in M.2-formaat voor laptops. De modemhardware is gemaakt in samenwerking met de fabrikanten MediaTek en Fibocom, Intel verzorgt de software. De modem ondersteunt frequenties tot 6GHz.

Intel noemt de M.2-insteekkaart de Intel 5G Solution 5000 en fabrikanten als Acer, ASUS en HP gaan dit jaar laptops uitbrengen met daarin de modem, gecombineerd met Tiger Lake-processors. Volgens Intel zal het 'momentum' volgend jaar doorzetten en zullen er dan dertig verschillende laptops met de modem beschikbaar zijn. Ook komen er dan laptops met Alder Lake-processors.

De Intel 5G Solution 5000 is voorzien van een 5G-modem die werkt op frequenties tot 6GHz, met een maximale downloadsnelheid van 4,7Gbit/s en een uploadsnelheid tot 1,25Gbit/s. De modem ondersteunt ook 4G- en 3G-netwerken en is voorzien van een ingebouwde eSIM. Volgens Intel is de modem geschikt voor gebruik met mobiele netwerken wereldwijd en werkt de module met Windows, ChromeOS en Linux.

Intel maakte een aantal jaar geleden zelf 5G-modems voor smartphones, maar had daarmee geen succes. De fabrikant stopte met het zelf ontwikkelen van modems voor smartphones en verkocht die divisie aan Apple voor een miljard dollar. Daarna begon Intel een samenwerking met MediaTek voor het maken van 5G-modems voor laptops.

Vorig jaar presenteerde MediaTek zijn T700-modem voor laptops. De fabrikant zei toen dat dit modem in het begin van 2021 zou verschijnen. Mogelijk gebruikt Intel dit modem in de module, al zegt het daar niets over bij de aankondiging.