MediaTek onthult op 6nm geproduceerde Arm-soc voor Chromebooks

MediaTek heeft zijn MT8195-soc aangekondigd. Deze chip is bedoeld voor Chromebooks en wordt gemaakt op een 6nm-procedé. Het bedrijf toont ook een lager gepositioneerde 7nm-chip voor Chromebooks en een Dimensity 700-soc voor 5g-smartphones.

De MediaTek MT8195 is gemaakt op het 6nm-procedé van TSMC. De chip beschikt over vier krachtigere Cortex-A78-cores en vier meer zuinige A55-cores. De fabrikant noemt momenteel nog geen kloksnelheden. MediaTek voorziet de chip daarnaast van een Mali G57-gpu van Arm. De MT8195 heeft ook quad-channel Lpddr4X-geheugen met een snelheid van 2133 megatransfers per seconde; de hoeveelheid geheugen is niet bekend. De chip biedt verder ondersteuning voor Dolby Vision-hdr en kan hardwarematig AV1-video's decoderen.

De MT8192 toont veel gelijkenissen met de MT8195, maar is geproduceerd op een 7nm-node. Ook gebruikt de MT8192 minder krachtige A76-cores in plaats van de A78-kernen in de hoger gepositioneerde chip. De gpu blijft hetzelfde, evenals het gebruikte quad-channel Lpddr4X-geheugen op 2133MT/s.

MediaTek schrijft daarnaast dat de MT8192 een enkel 1440p-scherm op 60Hz of een 1080p-scherm op 120Hz kan aandrijven. De chip kan ook overweg met twee full-hd-schermen. Het bedrijf spreekt bij de MT8195 van 'ondersteuning voor drie schermen', maar daarbij wordt geen resolutie of verversingssnelheid genoemd. Beide chips ondersteunen USB 3.2 gen 1 met doorvoersnelheden tot 5Gbit/s en PCIe 3.0.

Dimensity 700-soc met 5g voor smartphones

MediaTek toont ook een Dimensity 700-soc voor smartphones. Deze op 7nm geproduceerde chip is voorzien van twee Cortex-A76-cores op maximaal 2,2GHz en zes A55-cores met een kloksnelheid tot 2GHz. Daarmee is de nieuwe chip hoger geklokt dan de Dimensity 720, die in juli werd aangekondigd. De soc heeft ook een Mali G57-gpu en ondersteuning voor Lpddr4X-geheugen.

De smartphonechip ondersteunt ook 5g-frequenties tot 6GHz, met theoretische downlinksnelheden van maximaal 2,77Gbit/s. De chip ondersteunt ook twee simkaarten met dual sim dual standby. Volgens MediaTek ondersteunt de smartphonechip daarmee ook dualsim-5g.

De fabrikant noemt daarnaast verschillende camerafuncties. De soc moet overweg kunnen met camera's met een resolutie van maximaal 64 megapixel. Een set-up met twee 16-megapixelcamera's wordt ook ondersteund. MediaTek noemt verder ondersteuning voor schermen met een resolutie tot 2520x1080 pixels en verversingssnelheden tot 90Hz, Wi-Fi 5 en Bluetooth 5.1. De eerste smartphones met een Dimensity 700-chip moeten in het eerste kwartaal van 2021 op de markt verschijnen, schrijft Android Authority.