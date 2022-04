Chinese toezichthouders beginnen onderzoek naar marktpositie van Alibaba

Chinese autoriteiten gaan onderzoek doen naar de marktpositie van Alibaba. Het bedrijf zou volgens de toezichthouder van het land op de financiële markt mogelijk een monopoliepositie hebben.

Het onderzoek komt van de Chinese staatstoezichthouder voor marktregulatie. Veel informatie geeft die niet; in een korte verklaring stelt de marktautoriteit alleen dat het onderzoek doet naar Alibaba Group, het machtige e-commerceplatform van miljardair Jack Ma. Het onderzoek zou vooral gaan over de manier waarop Alibaba zakenpartners voortrekt of juist uitsluit. Ook zou Alibaba druk zetten op verkopers op zijn platformen om geen producten op andere platformen te verkopen.

Tegelijkertijd is er ook een apart onderzoek geopend naar Alibaba-dochterbedrijf Ant Group. Dat onderzoek wordt uitgevoerd door de staatsbank van China en door de Chinese financiële autoriteiten zoals de banken- en handelstoezichthouder. Dat onderzoek richt zich met name op de positie van AliPay dat door Ant Group wordt ontwikkeld. AliPay is een van de belangrijkste betaalmethodes in China. Het onderzoek zou zich ook richten op de manier waarop Ant Group kredieten aanbiedt aan kleine bedrijven en individuen. Dat zou mogelijk risico's opleveren voor China's financiële systeem, zegt een bron tegen de Wall Street Journal.

China wil de laatste jaren harder optreden tegen vermeende monopolies. In november werd mede daarom de beursgang van Ant Group op het laatste moment afgeblazen. Alibaba en Ant Group hebben volgens de Wall Street Journal gezegd mee te werken aan de onderzoeken.