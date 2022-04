Sony Bravia XR: slimmer beeld en geluid ervaren

Als je al 32 jaar bij hetzelfde bedrijf werkt, mag je jezelf een specialist noemen. Eric Put, producttrainer bij Sony, heeft de afgelopen decennia vele technische innovaties meegemaakt. Over de line-up van Sony Bravia XR- televisies is hij zeer enthousiast. “Het wordt iedere keer weer beter”.

Sony Bravia is ontegenzeggelijk een gevestigde naam in televisieland. Dat is niet vreemd, want het merk bestaat alweer zestien jaar en heeft het afgelopen anderhalve decennium vele prijzen in ontvangst mogen nemen. De naam Bravia is een backroniem (geen acroniem) en staat voor ‘Best Resolution Audio Visual Integrated Architecture’. Put: “Sony streeft met zijn televisies altijd het allerbeste beeld en het allerbeste geluid na. Technische vooruitgang stopt nooit en daardoor wordt het toch iedere keer weer een beetje beter.”

Stokpaardje binnen de nieuwe Sony Bravia XR-line-up is de Cognitive Processor XR. Sony volgt hiermee de manier waarop mensen de wereld om zich heen ervaren op basis van informatie die tegelijk via de ogen en oren naar de hersenen wordt gestuurd. Conventionele AI, zo stelt Sony, kan alleen elementen als kleur, contrast en details individueel detecteren en analyseren. De Cognitive Processor XR analyseert alles in één keer, net als de menselijke hersenen, en kan zo beeld en geluid nog beter op elkaar afstemmen, onder verschillende omstandigheden. Dat maakt de XR-tv’s volgens Sony ‘s werelds eerste televisies met cognitieve intelligentie.

Mensen en huidtinten herkennen

Beeld: Sony

Put: “Door onze expertise op het gebied van professionele opnameapparatuur aan de ene kant en die van fotocamera’s aan de andere kant, zijn we in staat om onze televisies te verbeteren. Een belangrijk onderdeel is bijvoorbeeld gezichtsherkenning, wat bij fotografie heel belangrijk is. Deze algoritmes vinden we ook terug in de XR-processor, zodat de XR-televisies slim herkennen wanneer een mens in beeld komt om hem vervolgens zo realistisch en gedetailleerd mogelijk in beeld te brengen. Tegelijkertijd worden de kleuren dynamisch weergegeven. Het kleurbereik wordt groter, maar het is niet zo dat overal zoveel mogelijk kleuren worden gepusht. De processor weet bijvoorbeeld huidtinten ook zo natuurlijk mogelijk weer te geven en zal daar de kleurweergave op aanpassen.”

Wat aan de opnamekant door het comprimeren van bronmateriaal verloren gaat, trachten de XR- televisies zo goed mogelijk aan de weergavekant weer te herstellen. Zo is de XR-line-up van Sony Bravia weer beter in staat dan zijn voorgangers om ruisonderdrukking toe te passen. “De beelden worden twee keer beter dan voorheen in kleine vakjes opgedeeld, waarna de processor herkent waar op het scherm veel beweging plaatsvindt en waar niet. In het eerste geval zal geen sterke ruisonderdrukking worden toegepast en in het tweede geval, bijvoorbeeld bij een egale achtergrond, juist wel”, aldus Put.

Kleurgradaties

Zal de consument dat verschil in de praktijk echt zien? “Misschien niet op het eerste gezicht”, lacht Put. “Als je de 65-inchvarianten van de X85 X1 en X90J XR naast elkaar zet, zie je als beide toestellen uitstaan, geen verschil. Beide kennen hetzelfde design, dezelfde omvang en dezelfde bezels. Maar zet je ze naast elkaar aan, met dezelfde content op het scherm, zul je zeker verschillen zien. We hebben uit hetzelfde paneel simpelweg meer kwaliteit weten te halen. Je ziet meer details op de X90J XR, het kleurenbereik is groter en eventuele bendingeffecten zijn kleiner.”

De gradaties in kleur worden steeds groter doordat de Sony Bravia XR-televisies gebruikmaken van Precision Colour Mapping. Put: “Als je kijkt naar drie vergelijkbare Sony-televisies met een X1, een X1 Extreme en een Cognitive Processor XR, zie je dat de onderliggende stapjes van lichtgroen naar donkergroen, en zo ook bij blauw en rood, steeds omvangrijker in aantal worden. De X1 kan bijvoorbeeld een fruitmand in zijn geheel analyseren, de X1 Extreme kan de individuele druiven los van elkaar analyseren en daar waar nodig verbeteren, en de XR kan inzoomen op de individuele druiven om zo licht en schaduw, glans, druppels en schiloppervlakte nog beter in beeld te brengen.”

Beeld: Sony

Sony Bravia XR-line-up: vijf modellen

De Sony Bravia XR-line-up bestaat momenteel uit vijf modellen, in verschillende uitvoeringen qua formaat. Het absolute topmodel is de Z9J; een 8k full-array led-smart-tv in zowel 75- als 85-inch-uitvoering. “Dit is het ultieme topsegment voor early adopters; mensen die veel met fotografie en oorspronkelijke bronnen werken en klaar zijn voor de nabije en verre toekomst.” Met de andere vier televisies zal Sony een grotere doelgroep bereiken. De XR line-up kent twee oledmodellen, de A90J en de A80J, en twee ledmodellen, de X95J en de X90J. “Een groot voordeel is dat onze nieuwe tv’s al direct substantieel meer contrast leveren dan niet-XR-tv’s. Zo biedt de X90J bijvoorbeeld vijf keer meer contrast, de X95J tien keer meer, en de Z9J zelfs vijftien keer meer.”

Put benadrukt dat de Cognitive Processor XR niet alleen om beeld draait, maar ook om slimme toepassing van geluid. Sterker, het een gaat niet zonder het ander, aangezien de algoritmes alle informatie tegelijkertijd analyseren. De Sony Bravia-XR-tv's geven geluid in horizontale en verticale richting en moeten zo zorgen voor een multidimensionale ervaring. Ze analyseren en converteren audio naar 5.1.2-kanaals surroundgeluid en creëren zo een 3d-soundscape. De geavanceerde geluidsverwerking verloopt volgens Sony hetzelfde als in het menselijk gehoor. Het geluid wordt precies daar geplaatst waar het vandaan zou moeten komen, zodat je als kijker op kunt gaan in de scène.

De XR-oledmodellen maken gebruik van Acoustic Surface Audio+ en transformeren het televisiescherm als het ware tot een speaker. Subwoofers links en rechts zorgen voor krachtige bastonen en beloven bioscoopgeluid. De XR-ledmodellen maken op hun beurt gebruik van Acoustic Multi-Audio. Hierbij lijkt het geluid uit het midden van het scherm te komen, dankzij twee tweeters die het geluid sturen, twee naar voren gerichte speakers en een geïntegreerde subwoofer; bij de topmodellen gecombineerd met geïntegreerde subwoofers waardoor het geluid de actie volgt. Put: “Als bijvoorbeeld links in beeld een explosie plaatsvindt, zul je als kijker links ook meer geluid horen. Dat draagt bij aan de immersie.”

Led versus oled, wat is nu beter?

De eeuwige discussie over wat nu beter is, led of oled, vindt Put interessant omdat beide technieken hun voordelen hebben. Met de XR-line-up biedt Sony volgens hem voor ieder wat wils. “Je zou globaal kunnen stellen dat als je een filmliefhebber bent, je beter voor oled kunt gaan omdat het zwart daarbij ‘oneindig zwart’ is. Als je overdag bijvoorbeeld veel naar voetbal of Formule 1-races kijkt en heldere, volle kleuren bij daglicht wil, kun je beter voor een ledmodel kiezen. Wanneer ik onze line-up bekijk, worden de onderlinge verschillen echter steeds kleiner. Led heeft natuurlijk het voordeel wat goedkoper te zijn. Het prijsverschil tussen de 65 inch grote Sony Bravia XR OLED A90J en de 65 inch grote Sony Bravia XR Full Array LED X95J scheelt in de portemonnee, maar in beide gevallen proberen we klanten de beste beeld- en geluidervaring in hun prijsklasse te bieden.”

Core en gaming

Een bijkomend voordeel voor de Sony-consument die een XR-tv in huis haalt, is dat er een gratis abonnement op Bravia Core bij wordt geboden. Dit is de nieuwe vod-dienst van Sony die gebruikmaakt van een voor streamingbegrippen erg hoge bitrate, waardoor de beeldkwaliteit vergelijkbaar is met die van Ultra HD Blu-ray. Sony maakt deze dienst alleen beschikbaar voor mensen die een Bravia XR-model uit 2021 hebben gekocht. Consumenten die een ander merk televisie hebben of over een oudere Sony-tv beschikken, kunnen geen gebruikmaken van de dienst. Consumenten krijgen credits voor vijf films en twaalf maanden onbeperkt streamen met het A80J-, X95J- en X90J-model, en credits voor tien films en 24 maanden onbeperkt streamen bij het Z9J- en A90J-model.

De nieuwe XR-modellen zijn zo ontworpen dat ze goed samenwerken met de PlayStation 5, de next-gen spelcomputer van Sony die nu een klein jaar op de markt is. De televisies zijn uitgevoerd met HDMI2.1, wat een framesnelheid van 120fps voor compatibele games biedt. Spelervaringen komen soepel in beeld dankzij een invoervertraging van maar 8,5ms met 4k/120 fps en de speciale gamemodus. De Bravia-tv’s herkennen het als een console is aangesloten en schakelen daarbij direct over naar de gamemodus.