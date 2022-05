Wat wil jij weten van de ceo van Fox-IT?

Het is een goede zaak dat Nederland inmiddels barst van de beveiligingsbedrijven, en zeker één ervan is voor de meeste tweakers wel bekend. Fox-IT is hét bedrijf waar de meeste ondernemers aan denken als ze getroffen worden door ransomware, en het beveiligt de Nederlandse staatsgeheimen. Inge Bryan is sinds vorig jaar de ceo van Fox-IT. Tijdens de Meet-up Privacy & Security beantwoordt ze graag jullie vragen over de veiligheid van Nederland.

'Hoeveel gevaar lopen we?' is de onheilspellende titel van Inge Bryans talk op de Meet-up Privacy & Security, die morgen plaatsvindt. Bryan vertelt er over de uitdagingen die het Nederlandse bedrijfsleven nu en in de komende jaren te wachten staat op het gebied van beveiliging. 'Ransomware is een gevaar' is inmiddels een dooddoener, en 'Bedrijven moeten gewoon patchen' is een al lang en breed achterhaald advies. Maar hoe kunnen grote - en vooral ook kleinere - bedrijven zich dan wel wapenen tegen datadiefstal, en faillissementen door een nietsontziende cyberaanval voorkomen? Daarover heeft Bryan veel ideeën, maar jullie als tweakers natuurlijk ook.

Tijdens de Meet-up beantwoordt Bryan alle vragen die jullie hebben over beveiliging, cybersecurity, patchbeleid, ransomwarebescherming, endpointsoftware en meer van dat soort zaken. Ben je zelf een systeembeheerder of security officer en ben je benieuwd hoe je je technisch slecht onderlegde baas kunt overtuigen om meer budget aan cybersecurity te besteden? Of wil je als werknemer weten wat je kunt doen om te voorkomen dat je hele bedrijf wordt platgelegd door ransomware? Inge Bryan heeft er ervaring mee en bespreekt het graag. Laat ons vooraf je vragen weten, als je die al hebt. Plaats ze onder dit bericht in de comments of mail ze naar meetup@tweakers.net. We horen graag van je!

Praktische informatie

De Meet-up vindt plaats in Gooiland Theater in Hilversum, van 10.00 tot 17.00 uur. Na afloop is er uiteraard een gezellige borrel waarbij je kunt napraten met je mede-tweakers, sprekers en de Tweakers-crew. Reden genoeg om naar onze Hybride Meet-up Privacy & Security te komen!

Er is nog een aantal praktische punten waar we rekening mee willen houden. Sinds deze week zijn nieuwe adviezen vanuit de overheid van kracht. Hoewel het geen verplichting is, volgen we het dringende advies op om op de locatie anderhalve meter afstand te houden. Ook controleert Tweakers bij binnenkomst je coronatoegangsbewijs. Je kunt op de website van de Rijksoverheid nalezen hoe je daaraan komt. Let op dat je naast de app ook een geldig identiteitsbewijs meeneemt! Mondkapjes zijn binnen niet verplicht, maar uiteraard wel toegestaan. We zullen ze ook beschikbaar stellen, zodat we de Meet-up samen veilig kunnen bijwonen.

Als je enthousiast bent geworden, kun je jezelf hieronder registreren. Als je de Meet-up alleen online wil volgen, is dat helemaal gratis. Voor het fysieke evenement betaal je vijftien euro. We maken voor deze Meet-up opnieuw gebruik van onze tool EventInsight. Doordat we de anderhalvemeter-maatregel volgen, zijn er minder plekken beschikbaar.