Tweakers Testfest – Dit vinden testpanelleden van de deelnemende producten

Testen, testen, testen. Wij houden ervan en jullie duidelijk ook. Voor het Oktober Testfest hebben jullie je namelijk massaal aangemeld. Niet zo vreemd, want met dit regenachtige weer valt buiten toch weinig te beleven. Benieuwd naar wat de testpanelleden vonden van de producten van Western Digital, Aten, iiyama, bequit, QNAP, Sharkoon en Logitech? Lees in dit artikel de belangrijkste eerste bevindingen.

De geselecteerde tweakers hebben ruim twee weken de tijd gehad om de betreffende producten te testen en een review in de Pricewatch te publiceren. Geen tijd om alle uitgebreide reviews te lezen? In dit overzicht zetten we de voornaamste aandachtspunten op een rij.

Iiyama G-Master GB2590HSU-B1

Foto door skate master

De 24,5 inch grote iiyama G-Master GB2590HSU-B1-monitor werd bij vijf testers thuisbezorgd, en ze waren het er allemaal over eens dat de bouwkwaliteit en zakelijke uitstraling goed zijn. Volgens tester skate master voelt het scherm stevig aan en is het eenvoudig te verstellen, zowel in hoogte als bij het draaien.

In de hoogste stand van de monitor wordt het geheel wat wiebelig op de voet; een iets zwaardere voet met pootjes die wat verder uit elkaar staan zou hierin een verbetering kunnen geven, zo denkt hij. xONET is het hiermee eens.

De pivot-optie (90 graden draaien) wordt breed gewaardeerd en de smalle bezels geven de monitor een strakke uitstraling, luidt de consensus.

De monitor heeft een 240Hz-verversingssnelheid en dat is voor tester Zinloos1 een compleet nieuwe ervaring. “Ik kom van 60Hz, dus dit was een heel nieuwe wereld. Scrollen is prachtig.” De Moving Picture Response Time van 0,4ms, FreeSync Premium Technology Black Tuner om de helderheid van donkere schaduwplekken aan te passen, en de voorgedefinieerde gaming-modes geven aan dat deze monitor niet alleen op kantoorwerk is gericht, maar ook geschikt is voor gaming. xONET noemt Forza Horizon 4, dat hdr ondersteunt, een feestje. Hij mist echter wel wat extra vierkante centimeters om volledig in het spel op te gaan. Zoek34 vindt het scherm een ‘goede allrounder’.

Sandisk Professional G-Drive ArmorLock 1TB

Een beetje extra opslagruimte komt altijd als geroepen en de Sandisk Professional G-Drive ArmorLock 1TB van Western Digital kan bij alle vijf testers op een waardering van vier uit vijf sterren rekenen. Unaniem is het panel ook als het om het belangrijkste kritiekpunt gaat: de prijs. De ssd zit met een prijskaartje van rond de 400 euro voor 1 TB duidelijk aan de bovenkant in het segment. Wat krijgen consumenten voor dat geld? Een snelle en veilige ssd. Bomans95 stelt dat het verschil in overdrachtssnelheid direct is te merken: “minuten werden seconden”. Tester Ghetto noemt de ssd een “pocketsized snelheidsduivel”. Daarbij benoemen alle testers ook de geruisloosheid en zeer acceptabele hoeveelheid warmte die de ssd afgeeft. Seikbal testte de robuuste uitstraling van de Sandisk Professional G-Drive ArmorLock 1TB ook in de praktijk. Hij is er met zijn volle gewicht van 100 kilo op gaan zitten, heeft de ssd naar eigen zeggen flink door elkaar geschud en zelfs in een bak water gelegd, maar … “hij geeft geen krimp”. Het veilige karakter komt ook terug in alle tests. De AmorLock 1TB is beveiligd door middel van 256-bits AES-XTS-hardwareversleuteling en NIST P-256 elleptisch op curven gebaseerd sleutelbeheer. In combinatie met de app werkt dat vlekkeloos, aldus Bomans95.

Foto door: Seikbal

Aten

Fabrikant Aten leverde maar liefst vier producten voor het Testfest.

Ten eerste werd de Aten KVM Switch getest. Deze switch ondersteunt drie monitoren en 4k, en onderscheidt zich daarmee van veel andere vergelijkbare producten. Freeze-Oh is zeer in zijn nopjes met het apparaat en noemt het een “technisch foutloos product”. Hij beloont het met vijf sterren. De hoeveelheid poorten aan de achterkant is talrijk (HDMI-poorten, 3,5mm-aansluiting voor microfoon en audio, USB 3.1 A, DisplayPort) maar vraagt wel enig kabelmanagement. Tester tirmriemeyer noemt de switch “gebruiksvriendelijk en betrouwbaar”: “De KVM-switch heeft tijdens de testperiode geen problemen vertoond, werkte direct en switchte systemen snel om. Ook de resolutie - 4k, maar ook full hd - vormt geen enkel probleem.”

De Aten 3-poorts USB-C DisplayPort Hybrid KVMP-switch is een compact apparaat voor de huis-, tuin- en keukengebruiker. Scorpio_King gebruikte het apparaat met twee laptops en een iPad Pro in een combinatie van USB-C en DisplayPort. Het aansluiten en het werken gaat volgens hem vlot en makkelijk. Ducki3s denk dat deze Switch voor een thuiswerkend persoon een fijne oplossing kan zijn om gemakkelijk tussen meerdere apparaten te wisselen, zonder een waslijst aan onnodige functies. Wel noemt hij de prijs fors.

Voor de beginnende streamer is er de Alten Camlive+ (UC3021) die 1080p- en 4k-bronnen via HDMI-input verwerkt. CR35 testte het apparaat met zijn Xbox Series X met HDMI loop-out naar de televisie, en met zijn pc met zowel 4k als 2560x1440-output. Hij ervoer in algemene zin een goed en rustig beeld. Tester Desor noemt de Camlive+, ondanks de wat goedkope look & feel als totaalpakket uniek. De combinatie van de power pass-through-functie en de cameramount ontbreken bij vergelijkbare producten, waardoor “dit product een gemakkelijke oplossing is voor langdurige streaming/vlogging-sessies buitenshuis.”

Foto door: Desor

Tot slot leverde Aten de Camlive Pro (CS1953) die twee HDMI-bronnen en twee extra analoge audiobronnen kan verwerken en het signaal ervan op verschillende manieren kan doorgeven aan een computer of Android-telefoon. Het video- en audiosignaal is vervolgens te gebruiken in diverse streaming- en communicatieprogramma's. De video- en audiosignalen kunnen op verschillende manieren worden gecombineerd. Dat werkt goed, direct en makkelijk, merkt tester zakalwe op. Kritischer is hij op de beloofde geavanceerde functies zoals de chroma key-functionaliteit en de kwaliteit daarvan. Ook de app zou wat gebruiksvriendelijk mogen zijn, vindt hij. WebHawk is te spreken over de compacte omvang en de robuuste afwerking. Qua functies acht hij de Aten Camlive Pro vooral geschikt voor beginnende streamers die vanaf een console willen streamen maar nog niet over een videocapture-device beschikken.

Binnenkort meer terugblik op tests, goodiebag onderweg

Dit was het eerste deel van de terugblik op het Oktober Testfest, maar we zijn nog niet kaar. Onlangs verschen het laatste artikel met de testverhalen over de producten van be quiet, QNAP, Sharkoon en Logitech. En er is nog meer leuk nieuws: de goodiebag die deelnemende tweakers als bedankje voor het testen opgestuurd krijgen, is bijna tot de rand gevuld en wordt heel spoedig verstuurd. Wil je verder discussiëren over de tests die al door de community zijn uitgevoerd, dan kun je daarvoor uiteraard op het forum terecht.

