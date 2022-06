Tweakers Testfest - Dit vinden testpanelleden van laatste deelnemende producten

Tijdens het jaarlijkse Oktober Testfest hebben tweakers zich opnieuw uitgeleefd met uiteenlopende hardware. Eerder bespraken we de meningen van de testers over producten van Western Digital, Aten en iiyama, nu is het de beurt aan de hardware van bequit, QNAP, Sharkoon en Logitech. Benieuwd naar wat de testers van deze producten vonden? Lees dan de belangrijkste bevindingen in dit artikel.

De geselecteerde tweakers hebben ruimschoots de tijd gehad om onderstaande producten aan de tand te voelen en een review in de Pricewatch te publiceren. Geen tijd om alle uitgebreide reviews te lezen? In dit overzicht zetten we de voornaamste aandachtspunten voor je op een rij.

Logitech MX Keys Combo for Business

De Logitech MX Keys Combo for Business bestaat uit het MX Keys-keyboard en de MX Master 3-muis. Met vier keer een vier-sterrenrecensie en een keer een vijf-sterrenwaardering valt de zakelijke set duidelijk in de smaak. De bouwkwaliteit van zowel de muis als het toetsenbord valt in positieve zin op.

Foto door:roefderoever

Tester hierden vindt dat het toetsenbord stevig aanvoelt en goed op zijn plaats blijft liggen. “De toetsen typen gemakkelijk en door het deukje in de toets zijn ze makkelijk te vinden.”

Tweaker roefderoever vindt dat de set een hoogwaardige uitstraling heeft en denkt dat de apparaten in vrijwel elke omgeving passen. “Het toetsenbord geeft je een zeer degelijk en luxe gevoel.” Tweaker Grondbaviaan beaamt dit: “De muis is lekker licht en ligt fantastisch in de hand. De bouwkwaliteit is uitstekend en de hele set ziet er strak, mooi, luxe en duur uit.”

IceWarrior is te spreken over de aanwezigheid van verschillende sneltoetsen: “Het toetsenbord heeft tal van handige shortkeys die ik nog nooit eerder op toetsenborden heb gezien, zoals een toets waarmee je je computer lockt en de snaptool kunt oproepen.” Rjvdboon is enthousiast over de sterkte van de verbinding. Zowel muis als toetenbord werkt ook op tien meter afstand: “De latency blijft onmerkbaar, alle toetsen komen gewoon door.” Ook de andere tweakers benadrukken de accuraatheid van de input.

Wanneer deze set gekoppeld wordt aan meerdere computers, kun je daar eenvoudig tussen wisselen. Hierden vindt dit een pluspunt en ook Rjvdboon spreekt dit aan. “Omdat dit zo eenvoudig was, heb ik vaker dan verwacht even het toetsenbord aan mijn telefoon gekoppeld om een WhatsApp-berichtje of mailtje te schrijven.”

Sharkoon Skiller SGS40

Gamestoelen komen in verschillende vormen en maten. De Sharkoon Skiller SGS40 is vooral bedoeld voor grote, omvangrijke gebruikers. Sharkoon biedt een compleet pakket dat naast de stoel zelf is voorzien van een extra set wielen en een vloermat. De stoel voelt stevig en solide en zit over het algemeen comfortabel, zo luidt de consensus. Volgens MikeT80 rollen de extra rubberen wielen ‘extreem fijn’ door zijn kamer en is het kantelmechanisme uniek. Wel vindt hij het jammer dat de zitdiepte niet verstelbaar is, net als tester KarolW.

Batavier heeft ook opmerkingen over de instelbaarheid en het comfort van de stoel. Hij stelt dat je wellicht beter door kunt sparen als je voor ultiem comfort gaat. Wel is hij te spreken over de afwerking van de materialen: “De zitting en rugleuning zijn bekleed met zwart kunstleer dat prettig aanvoelt. Het wordt niet zweterig of plakkerig als je er langere tijd op zit. De gestikte naden zijn netjes en strak. De hendel van de verstelling van de rugleuning is van metaal en voelt stevig aan.”

Foto door: batavier

KarolW vindt het in elkaar zetten van de stoel een fluitje van een cent; het koste hem 30 minuten, zonder de handleiding te lezen. De bouwkwaliteit noemt hij meer dan voldoende, de afwerking gemiddeld en de stevigheid krijgt een dikke plus. Kritischer is hij over de armleuningen, en hij noemt het niet verstelbare zitvlak als kritiekpunt.

Tester MarcelRijk vindt de stoel ‘super robuust’, van hoge kwaliteit met een nette afwerking. Hij vindt het lock-mechanisme op de standaardwielen van de SGS40 een leuk detail. Vooral voor racing simulator-fans denkt hij dat dit een leuke bijkomstigheid is.

Shadow Rock Slim 2

Een ander product waarmee de tweakers aan de slag gingen, is de Shadow Rock Slim 2, een fan voor je pc-build. Tweaker Shibby_ deelt maar liefst vijf sterren uit. Voor hem als leek was de Shadow Rock Slim 2 eenvoudig te installeren, en de prijs-kwaliteitsverhouding noemt hij goed.

Foto door:99ruud99

Senn19 testte de ventilator met de games GTA V, Crusader Kings 3, Cities Skylines en Horizon Zero Dawn en bemerkte een constante, lagere temperatuur dan voor de installatie. Ook het geluidsvolume was

stukken lager. Wel waarschuwt hij voor de omvang van de koeler: “Let er voor aanschaf op dat je wel hebt gecontroleerd of hij in je pc past.”

Dennizv2 heeft het meest uitgebreid het geluid en de temperatuur getest. De hoogst genoteerde temperatuur bij een kloksnelheid van 3.4GHz was 56 graden. De ventilator was te stil om over het omgevingsgeluid van 30dBA heen te komen. Zelfs op volle snelheid is de Shadow Rock Slim 2 volgens hem ‘fluisterstil’.

Tester 99ruud99 vat het helder samen: “De koeler doet exact wat hij belooft: hij koelt en hij is stil. Hij is echter wel zwart-zilver-koper. Mocht je voor een open build gaan, dan is het niet de mooiste koeler die op de markt is te vinden.”

QNAP

Foto door: gremlin

Met drie verschillende producten deed QNAP een flinke duit in het zakje bij het Testfest.

De QNAP TS-253D (zonder harde schijven) wordt door beide testers bestempeld als een veelzijdig en goed apparaat. Deze nas doet vlot zijn werk, alleen vergt het veel tijd om alle mogelijkheden en toepassingen te doorgronden en in te stellen. Verwacht geen plug-it-in-and-go ervaring, aldus gremlin. Tester Wody heeft de uitersten flink opgezocht. Hij maakte gebruik van verschillende schijven om de nas te testen: “Een paar WD Green-schijven in RAID 0, een paar Samsung Spinpoint F4-schijven in RAID 1, en voor snelheid een paar Samsung EVO 870's, ook in RAID 0.” Wody testte zelfs met reeds kapotte schijven om te zien hoe de QNAP TS-253D erop zou reageren. Hij is tevreden over de prestaties, al zijn sommige functies volgens hem lastig te vinden.

De QNAP TS-231P3 (2GB ram, zonder harde schijven) wordt door de testers als een fijne nas omschreven, met de hoeveelheid features en apps, plug & play, Plex en het stille karakter als pluspunten. Wel had de handleiding iets eenvoudiger gekund, en de Nederlandse vertaling ervan laat wat te wensen over.

De QNAP QHora-301W, ten slotte, is een router met enorm veel features, twee 10GbE-poorten en vier Gigabit-poorten. Hij is absoluut niet geschikt voor de leek of de doorsneegebruiker, melden de drie testers unaniem. Tester Guido stek stelt dat “de functionaliteiten die je met dit apparaat in huis haalt geschikt zijn voor experts die willen knutselen. Als je een heavy user bent, is de QHora zeker het overwegen waard. Je krijgt er veel stabielere wifi voor terug.”

Foto door:gremlin

Vorige tests teruglezen, Testfest komt terug!

Dit was het tweede deel van de terugblik op het Oktober Testfest. Wil je de indrukken van de testpanelleden van de vorige producten teruglezen? Dat kan hier. De goodiebag, die deelnemende tweakers als bedankje voor het testen krijgen, wordt spoedig verstuurd.

En jawel, Testfest komt volgend jaar terug, maar dan als fysiek evenement! Dus naast Sinterklaas en kerst is er ook al wat anders om naar uit te kijken.

Wil je nu verder discussiëren over de huidige tests, dan kan dat uiteraard op het forum.