December Gift Guide: Welke techcadeaus raad jij je medetweakers aan?

Met de decembermaand in het vooruitzicht is dit hét moment van het jaar waarin we cadeautjes voor anderen kopen en onze eigen verlanglijstjes samenstellen. Net als de afgelopen jaren willen wij daarbij helpen door in onze Gift Guide de beste cadeautips te verzamelen. Daarbij richten we ons uiteraard op techcadeaus, want we blijven natuurlijk Tweakers.

De jaarlijkse Gift Guide (2020 editie) is sinds 2014 een traditie op Tweakers en waar de cadeautips in de eerste jaren vooral vanuit de redactie kwamen, krijgen we de laatste jaren ook veel toffe tips vanuit de community, waardoor we een breed scala aan originele tips boven water weten te krijgen.



Het idee is dit jaar als vanouds. We hebben op het forum een speciaal topic geopend waar in je jouw suggestie kwijt kunt. Hoewel we natuurlijk allerlei leuke techsuggesties verwachten, hoeft het niet per se om iets met een stekker te gaan. Heb je bijvoorbeeld een boek gelezen waarvan je denkt dat je medetweakers het heel tof zullen vinden? Zet het er vooral bij.

De suggesties zien we graag vergezeld van een korte beschrijving van het product en een alinea over waarom je juist dit product graag aanraadt aan je medetweakers. In onze ervaring zijn het vooral de persoonlijke onderbouwingen die de cadeautips leuk maken.

Voor elk (budget) wat wils...

We hanteren net als vorig jaar een maximumprijs van 300 euro. Niet omdat we verwachten dat velen van jullie zulke dure cadeaus uitdelen, maar de decembermaand is voor veel mensen ook een moment om toch dat cadeautje voor jezelf te kopen van geld dat overgebleven is. We zullen de Gift Guide daarom in verschillen prijscategorieën opsplitsen, zodat er zowel ruimte is voor leuke schoencadeautjes als voor grotere aankopen waarmee Sint en de kerstman zichzelf kunnen trakteren. Lever dus gerust meerdere suggesties voor zowel de kleine als de grotere portemonnee aan.

De spelregels