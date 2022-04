We zetten zo richting het einde van het jaar onze eindejaarstradities voort. Afgelopen november gingen we al bij jullie te rade voor de leukste techcadeausuggesties voor de feestdagen. Want wie weet het beste wat je voor een tweaker moet kopen? Een hele community van tweakers natuurlijk. In de reacties lazen we meermaals dat mensen de Guide hadden ingezet bij hun voorbereidingen voor Sinterklaas en kerst. Daar kunnen we alleen maar heel blij van worden.

Die eerste Guide bevatte alle cadeaus met een prijs onder 150 euro. Misschien zit je goed in de slappe was en koop je duurdere cadeaus voor je vrienden en familie, maar wij vonden dit een mooi en haalbaar grensbedrag. Dat betekent echter niet dat er geen hele toffe cadeaus zijn in een hoger prijssegment. Daarom hebben we deze Treat Yourself Guide samengesteld, met cadeausuggesties tot 300 euro. Wellicht krijg je van je werkgever een dertiende maand, wordt een keuzebudget uitgekeerd of heb je simpelweg geld over omdat je het niet uit kunt geven aan leuke uitjes.

Vind je dat je zelf dus wel een cadeautje hebt verdiend, dan biedt dit artikel hopelijk de inspiratie die je zoekt. Bij elke suggestie vind je de naam van de tweaker die hem heeft aangedragen.