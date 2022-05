Krachtig, koel en portable: MSI GS66 en GS76 Stealth gaming-laptops

Als je vroeger een gaminglaptop verkoos boven een gamingdesktop-pc was je waarschijnlijk een fervent bezoeker van lan-parties of vond je het meedragen van een kilo’s zware computer een probleem. De tijden zijn inmiddels veranderd. MSI wil met met zijn Stealth-serie stijl, draagbaarheid en paardenkrachten samen laten komen in een laptop. De GS66 Stealth en GS76 Stealth moeten daar het bewijs voor leveren.

“De tijd van vuistdikke gaminglaptops is zo goed als voorbij”, stelt Ruudt Swaanen, FAE Manager bij MSI. “Ze zijn er nog wel, de flink uit de kluiten gewassen laptops met alles erop en eraan, zoals bijvoorbeeld in onze Titan-serie. Als je naar de laptops in de Stealth-serie kijkt, zie je echter een perfectie combinatie van portable design en high-end computerkracht.”

Om de MSI Stealth GS66 en GS76 zo krachtig te maken, kunnen ze worden uitgerust met een 11e generatie Intel Core i9-processor met een Intel HM570-chipset en maximaal 64GB DDR4-3200-geheugen. Ze hebben een 1x M.2-ssd-slot (NVMe PCIe Gen3) en een 1x M.2-ssd-slot (NVMe PCIe Gen4). Beide Stealth-modellen worden aangedreven door Nvidia's RTX 30-serie gpu's, en de GS66 was een van de eerste gaminglaptops met een 1440p/2k-scherm. Afhankelijk van de configuratie kan het 15,6-inch-scherm een refreshrate van liefst 360Hz realiseren, wat moet zorgen voor een vloeiende game-ervaring. De GS76 heeft een 17,3-inch-scherm dat desgewenst is uitgerust met een fhd-paneel met een refreshrate van 360Hz, een qhd-paneel met een refreshrate van 240Hz of een uhd-paneel (3840x2160) met een refreshrate van 120Hz. Zowel de Stealth GS66 als GS76 kan worden geleverd met een GeForce RTX 3060, een GeForce RTX 3070 of de snelste variant: een GeForce RTX 3080. Die laatste komt met 16GB GDDR6.

Gamen en werken

Justin Brants, marketing- en communicatiemanager van MSI: “Uniek aan de Stealth-serie is de aanwezigheid van MSI’s schakelbare grafische technologie, die het mogelijk maakt dat je als gebruiker kunt wisselen tussen gamingprestaties enerzijds en efficiëntie anderzijds. Als je niet aan het gamen bent, maar bijvoorbeeld onderweg werkt, ben je gebaat bij zoveel mogelijk accuduur en hoeft de gpu niet te worden belast.” Brants refereert hier aan de keuze tussen Discrete Graphics Mode en MSHybrid Graphics Mode, oftewel Nvidia Optimus. Het betreft een feature om te schakelen tussen geïntegreerde graphics en de dedicated gpu, om acculading te besparen. Wanneer je online artikelen leest of eenvoudig internetbankiert, merkt de laptop dat je een minder intensieve taak uitvoert. Hij schakelt vervolgens terug naar de geïntegreerde graphics-set op het moederbord. Wanneer je een game laadt en gaat spelen, schakelt de laptop echter automatisch over naar de speciale gpu. Het is een slimme manier om de batterijduur te verlengen. Uiteraard kun je dit als gebruiker ook zelf instellen in het menu. Bovendien kunnen de grafische mogelijkheden softwarematig worden opgerekt middels overklokopties, met een in het MSI Center instelbare gpu-coreklok en vram-frequentie.

De Stealth GS66 en de Stealth GS76 zijn machines die de komende jaren vooral voor gamers relevant blijven en de nieuwste games kunnen blijven draaien. Daarbij is het portable karakter belangrijk, omdat je hierdoor overal je games kunt blijven spelen. Uiteraard kun je op deze laptops ook prima werken of andere vormen van entertainment en gaming ervaren, zoals het kijken van films en series. De schermen kunnen een resolutie aan die hoog genoeg is, zijn uitgerust met een 720p-webcam en hebben Wi-Fi 6 aan boord. Zo bedienen deze laptops in principe een brede doelgroep.

MSI’s Cooler Boost Technologie

Het moet gezegd: de Stealth-laptops zien er niet per se uit als typische gaminglaptops. Ze hebben voor gaminglaptops een bijna bescheiden uiterlijk. Met name de GS66 mag met een gewicht van iets meer dan 2 kilo zelfs licht heten. De GS76 tikt net geen 2,5 kilo aan. Het toetsenbord wordt aangestuurd door SteelSeries en beschikt over volledige verlichting per toets. Elke toets is remappable en macro-programmeerbaar met vertragingsvrije macro's. Het geluid komt voor rekening van het Duo Wave-audiosysteem. In plaats van twee kleine luidsprekers aan de achterkant van het toetsenbord gebruikt de laptop deze ruimte nu voor ventilatie. De twee luidsprekers aan de voorkant zijn aan weerszijden van de palmsteun geplaatst.

Ondanks het relatief slanke uiterlijk weten beide Stealth-laptops het hoofd koel te houden dankzij MSI's eigen Cooler Boost Technologie. Deze moet zorgen voor optimale thermische verdeling en afvloeiing. Door zeer dunne 0,1mm-ventilatorbladen met scherpe randen wordt de luchtstroom volgens MSI optimaal naar de zijkanten van de laptop gestuurd en afgevoerd. Swaanen: “Het betekent niet dat je de ventilatoren nooit zult horen, maar het zorgt er wel voor dat de inwendige onderdelen altijd optimaal worden gekoeld en je net die extra frames uit de gpu kunt persen. MSI's exclusieve Cooler Boost Trinity+ technologie combineert drie ventilatoren met zeven heatpipes om de koeling te maximaliseren zonder in te boeten op prestaties.”

Ben je enthousiast geworden en benieuwd naar deze twee gaminglaptops van MSI? Meer informatie over de GS66 Stealth vind je hier en over de G76 Stealth hier.